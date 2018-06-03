Аджоев: «Думаю, Дзюба принесет пользу нашей сборной»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал попадание в итоговую заявку сборной России на чемпионат мира нападающего Артема Дзюбы. Форвард провел вторую часть сезона в аренде за «канониров».

«Арсенал» внес большой вклад в попадание Дзюбы в состав сборной. Он большой футболист и знал, что получит игровую практику. Он ее получил, доказал все своей игрой, и тренеры сборной его вызвали на чемпионат мира.

Для меня было абсолютно ожидаемо его попадание в окончательный состав. Дзюба это заслужил. Думаю, он принесет пользу нашей сборной», – сказал Аджоев.