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    Аджоев: «Думаю, Дзюба принесет пользу нашей сборной»

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал попадание в итоговую заявку сборной России на чемпионат мира нападающего Артема Дзюбы. Форвард провел вторую часть сезона в аренде за «канониров».

    «Арсенал» внес большой вклад в попадание Дзюбы в состав сборной. Он большой футболист и знал, что получит игровую практику. Он ее получил, доказал все своей игрой, и тренеры сборной его вызвали на чемпионат мира.

    Для меня было абсолютно ожидаемо его попадание в окончательный состав. Дзюба это заслужил. Думаю, он принесет пользу нашей сборной», – сказал Аджоев.

    Источник: ТАСС

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    03.06.2018 20:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +458

      Йост 4 июня 2018, 20:05

      Когда Дзюба в сборной, то он не в конкуренции...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 19:10

      Дзюба попал в сборную из-за отсутствия конкуренции.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 июня 2018, 10:54

      Иногда гораздо больше пользы от молчунов, чем от болтунов...

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 4 июня 2018, 07:09

      Ждем фееричной игры, другой нам не надо!!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 июня 2018, 22:21

      Без обид.Забивать за Тулу и за сборную, суть вещи разные.
      Сборная Австриии это подтвердила.

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