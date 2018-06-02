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    Габулов: «Может, Хиддинк тоже из Осетии?»

    Голкипер сборной России Владимир Габулов прокомментировал вызов в национальную команду.

    – У значительной части этих тезисов в сети – националистический оттенок. Дескать, осетин Черчесов по-свойски зовет в сборную осетинов Габулова и Джанаева.

    – Тогда зададимся таким вопросом: почему в 2007 году Гус Хиддинк вызывал меня в сборную России из «Кубани», которая тогда боролась за выживание?

    Почему он доверил мне место в стартовом составе в важнейшем отборочном матче Евро-2008 в «Лужниках» против Англии? Может, Гус тоже родом из Осетии?

    Что же касается Станислава Саламовича, то он никогда не стал бы делать вещи, которые принесут сборной и ему самому как тренеру не пользу, а вред.

    Черчесов: «Габулов? Не случайно «Брюгге» его взял, сейчас они чемпионы»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2018 23:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 3 июня 2018, 00:45

      Ясно, почему чабан тебя берет в сборную постоянно. Всё просто - ты жополиз!

      "...он никогда не стал бы делать вещи, которые принесут сборной и ему самому как тренеру не пользу, а вред."
      Да он только этими вещами и занимается уже 2 года, вредитель усатый!

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