Габулов: «Может, Хиддинк тоже из Осетии?»

Ясно, почему чабан тебя берет в сборную постоянно. Всё просто - ты жополиз!
"...он никогда не стал бы делать вещи, которые принесут сборной и ему самому как тренеру не пользу, а вред."
Да он только этими вещами и занимается уже 2 года, вредитель усатый!
Голкипер сборной России Владимир Габулов прокомментировал вызов в национальную команду.
– У значительной части этих тезисов в сети – националистический оттенок. Дескать, осетин Черчесов по-свойски зовет в сборную осетинов Габулова и Джанаева.
– Тогда зададимся таким вопросом: почему в 2007 году Гус Хиддинк вызывал меня в сборную России из «Кубани», которая тогда боролась за выживание?
Почему он доверил мне место в стартовом составе в важнейшем отборочном матче Евро-2008 в «Лужниках» против Англии? Может, Гус тоже родом из Осетии?
Что же касается Станислава Саламовича, то он никогда не стал бы делать вещи, которые принесут сборной и ему самому как тренеру не пользу, а вред.
Черчесов: «Габулов? Не случайно «Брюгге» его взял, сейчас они чемпионы»