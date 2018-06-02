Габулов: «Может, Хиддинк тоже из Осетии?»

Голкипер сборной России Владимир Габулов прокомментировал вызов в национальную команду.

– У значительной части этих тезисов в сети – националистический оттенок. Дескать, осетин Черчесов по-свойски зовет в сборную осетинов Габулова и Джанаева.

– Тогда зададимся таким вопросом: почему в 2007 году Гус Хиддинк вызывал меня в сборную России из «Кубани», которая тогда боролась за выживание?

Почему он доверил мне место в стартовом составе в важнейшем отборочном матче Евро-2008 в «Лужниках» против Англии? Может, Гус тоже родом из Осетии?

Что же касается Станислава Саламовича, то он никогда не стал бы делать вещи, которые принесут сборной и ему самому как тренеру не пользу, а вред.

Черчесов: «Габулов? Не случайно «Брюгге» его взял, сейчас они чемпионы»