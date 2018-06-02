Кавани и Суарес попали в заявку сборной Уругвая на ЧМ-2018, Гастон Рамирес – нет

Сборная Уругвая объявила окончательный состав на чемпионат мира-2018 в России.
Голкиперы: Кампанья, Муслера, Мартин Сильва.
Защитники: Годин, Коатес, Хименес, Перейра, Гастон Сильва, Касерес, Варела.
Полузащитники: Нандес, Торрейра, Весино, Бентанкур, Санчес, де Арраскаэта, Лаксальт, Кристиан Родригес, Урретавискайя.
Нападающие: Стуани, Гомес, Кавани, Суарес.
Соперниками Уругвая по групповому этапу станут команды России, Саудовской Аравии и Египта.
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Источник: Twitter