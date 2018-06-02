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    Нацбанк Украины запретил принимать банкноту и монету с изображением Крыма, выпущенные в России к ЧМ-2018

    Национальный банк Украины (НБУ) запретил всем финансовым учреждениям страны принимать банкноту и монету, выпущенные к чемпионату мира-2018, с изображениями Крыма и объектов полуострова, информирует UBR.

    Под запрет попала ​банкнота номиналом 100 рублей, на оборотной стороне которой нанесено изображение карты России вместе с Крымом. Кроме того, запрещена монета достоинством 3 рубля: на ней изображен Свято-Троицкий собор в Симферополе.

    Мировое первенство в России пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2018 18:26
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 2 июня 2018, 21:36

      Бред, я работаю в банке в Украине нам уже с нацбанка пришло письмо как выглядит купюра и как ее отличать от подделки. Зачем вы это делаете? с позволения сказать журналисты. Где пруф на первоисточник? Журналист - му д о звон,пруф в студию.

      2
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      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > kurt_cobain 2 июня 2018, 22:00

      так из ваших же сми копируют инфу.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +96

      kurt_cobain > 3a zenit 18 июня 2018, 23:20

      Наше поносное сми как и ваше, понятное дело. Но тут источник бомбардир.ру

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 2 июня 2018, 21:21

      Достали они уже со своим тупизмом!Укропы уже никому не интересны.Пусть паряться в своём гумусе сколько хотят.Лишь бы только ветер был восточный...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100730

      zigbert 2 июня 2018, 21:14

      Трагедии в этом нет.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 2 июня 2018, 20:55

      Украина переходит на рубли?А может стоит сразу Киеву повесить Российский флаг у себя в раде пока не поздно!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 2 июня 2018, 20:46

      о боже мы не переживём))) Украина , хуже маленького ребёнка , в своём репертуаре ничего нового!)

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 2 июня 2018, 20:10

      А что в Укропии делают наши деньги ?
      А если у кого-нибудь найдут в кармане банкноту иль монету - посадят на кол или заставят каяться и принимать их сраное петушиное гражданство?

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 2 июня 2018, 20:07

      А это точно футбольный сайт ?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Мары 2 июня 2018, 20:32

      яндексмаркетюлаизруквруки

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары > 3a zenit 2 июня 2018, 20:33

      Зачем здесь то эти новости ?
      Политики и в повседневной жизни хватает.
      Сюда отдыхать приходим.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 2 июня 2018, 19:44

      сейчас 10 рублей юбилейки стоят 35-70 руб,эта тоже в полтора косаря будет стоить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +644

      кран > 3a zenit 2 июня 2018, 19:48

      350р сейчас стоит, потом цена упадет немного...

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 2 июня 2018, 19:32

      Как же теперь быть? Сама 404 запретила! Надо срочно изымать их из оборота

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июня 2018, 19:30

      ну и хорошо, нам больше достанется)

      9
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > OfaZavr 2 июня 2018, 19:42

      да хрен там,её фиг словишь если не купишь дороже.

      2
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > 3a zenit 2 июня 2018, 19:45

      ну все равно хотя бы в нашей стране останется и распределиться между теми кому нужна, многим конечно не достанется но что поделаешь.

      5
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