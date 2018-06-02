Нацбанк Украины запретил принимать банкноту и монету с изображением Крыма, выпущенные в России к ЧМ-2018

Бред, я работаю в банке в Украине нам уже с нацбанка пришло письмо как выглядит купюра и как ее отличать от подделки. Зачем вы это делаете? с позволения сказать журналисты. Где пруф на первоисточник? Журналист - му д о звон,пруф в студию.
Национальный банк Украины (НБУ) запретил всем финансовым учреждениям страны принимать банкноту и монету, выпущенные к чемпионату мира-2018, с изображениями Крыма и объектов полуострова, информирует UBR.
Под запрет попала банкнота номиналом 100 рублей, на оборотной стороне которой нанесено изображение карты России вместе с Крымом. Кроме того, запрещена монета достоинством 3 рубля: на ней изображен Свято-Троицкий собор в Симферополе.
Мировое первенство в России пройдет с 14 июня по 15 июля.