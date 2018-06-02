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  • Нацбанк Украины запретил принимать банкноту и монету с изображением Крыма, выпущенные в России к ЧМ-2018

Нацбанк Украины запретил принимать банкноту и монету с изображением Крыма, выпущенные в России к ЧМ-2018

2 июня 2018, 18:26
39

Национальный банк Украины (НБУ) запретил всем финансовым учреждениям страны принимать банкноту и монету, выпущенные к чемпионату мира-2018, с изображениями Крыма и объектов полуострова, информирует UBR.

Под запрет попала ​банкнота номиналом 100 рублей, на оборотной стороне которой нанесено изображение карты России вместе с Крымом. Кроме того, запрещена монета достоинством 3 рубля: на ней изображен Свято-Троицкий собор в Симферополе.

Мировое первенство в России пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира
Комментарии (39)
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AlfavitЪ
1527953401
Запретите Россию вообще. Вырежите дырку в глобусе, авось полегчает.
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Боцман59rus
1527953486
...а спизже..ый газ запрещать будете, вампиры транзитные?))))
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Антибиотик
1527953601
Дебилы, эти банкноты разойдутся по коллекционерам раньше, чем начнется ЧМ.
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Боцман59rus
1527954165
...китайская месть незалежной - Набрать в рот дерьма и плюнуть.))))
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Ахимас Вельде
1527954190
Надо только эти купюры туда отправлять.
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OfaZavr
1527957051
ну и хорошо, нам больше достанется)
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Мары
1527959230
А это точно футбольный сайт ?
Ответить
GoLenaStop
1527959401
А что в Укропии делают наши деньги ? А если у кого-нибудь найдут в кармане банкноту иль монету - посадят на кол или заставят каяться и принимать их сраное петушиное гражданство?
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h3LL1k
1527961578
о боже мы не переживём))) Украина , хуже маленького ребёнка , в своём репертуаре ничего нового!)
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zigbert
1527963266
Трагедии в этом нет.
Ответить
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