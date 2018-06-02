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  • Вице-президент РФС Анохин: «Мутко не собирается покидать пост президента РФС, он продолжит работать в футболе»

Вице-президент РФС Анохин: «Мутко не собирается покидать пост президента РФС, он продолжит работать в футболе»

2 июня 2018, 09:03
47

Вице-президент РФС Сергей Анохин поговорил о будущем действующего президента организации Виталия Мутко. По словам функционера, вице-премьер продолжит работать в футболе.

«Наверное, через 3–4 месяца у него будет много задач и обязанностей, связанных с основной работой. Но я уверен, что он продолжит работать в футболе и помогать ему.

Хочу всем напомнить, что Мутко — президент РФС. Действующий президент. Он никуда не собирается», – сказал Анохин.

Мутко был избран на пост в 2015 году.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (47)
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ZAITZEFF2011
1527919707
Очень плохая новость.
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vladimir-7
1527919819
Дааа, видимо, только снайпер может решить проблему с Мудко.
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омск55
1527920033
Видимо от кормушки не отогнать
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омск55
1527920581
Куда он завёл футбол, спорт в целом к стенке мудака
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Полная Канистра
1527926054
да пропадите вы все пропадом мафия сильна Жуки навозные одним словом
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Антибиотик
1527926846
Задолбала уже эта грёбаная питерская мафия! Будьте вы прокляты!!!
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OfaZavr
1527927768
ну вот... не успели обрадоваться а тут опять...
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юрий николаевич
1527930918
будет продолжать разваливать футбол, у него это ОТЛИЧНО получается, и в связи с "успехами" в разрухе спорта в стране он попутно займется развалом строительства, ждемс "достижений" на новом поприще муткомастера.
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Мары
1527933703
Раньше для того чтобы нанести урон врагу, засылались диверсионные группы.Теперь достаточно заслать одного Мутко и он заменит целую группу. Хотя не могу понять, где царь на собственной земле врагов нашёл.
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Diesel133
1527934146
как же он за*бал
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