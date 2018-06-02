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    Вице-президент РФС Анохин: «Мутко не собирается покидать пост президента РФС, он продолжит работать в футболе»

    Вице-президент РФС Сергей Анохин поговорил о будущем действующего президента организации Виталия Мутко. По словам функционера, вице-премьер продолжит работать в футболе.

    «Наверное, через 3–4 месяца у него будет много задач и обязанностей, связанных с основной работой. Но я уверен, что он продолжит работать в футболе и помогать ему.

    Хочу всем напомнить, что Мутко — президент РФС. Действующий президент. Он никуда не собирается», – сказал Анохин.

    Мутко был избран на пост в 2015 году.

    Источник: Известия

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    02.06.2018 09:03
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 июня 2018, 01:32

      Непотопляемый Мудко....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 2 июня 2018, 21:31

      А что,разве разрешается госчиновнику занимать две должности : курировать строительство и заниматься футболом? Ведь его предшественник Колосков возглавлял только футбол!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +118

      Дави гниду 2 июня 2018, 18:58

      Чем так работать, пущай лучше отдыхает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 2 июня 2018, 16:27

      твою медь... да как так то???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 2 июня 2018, 15:09

      вот же падла вцепился

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100730

      zigbert 2 июня 2018, 14:50

      Зачем ему куда то уходить ,у него здесь все схвачено.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +374

      Mazzola 2 июня 2018, 13:50

      Без комментариев. Нет слов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 2 июня 2018, 13:09

      как же он за*бал

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 2 июня 2018, 13:01

      Раньше для того чтобы нанести урон врагу, засылались диверсионные группы.Теперь достаточно заслать одного Мутко и он заменит целую группу.
      Хотя не могу понять, где царь на собственной земле врагов нашёл.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1819

      gor77 2 июня 2018, 13:00

      Классика для чиновников: Я ухожу, но я остаюсь. Эх.(((

      2
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