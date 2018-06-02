Вице-президент РФС Анохин: «Мутко не собирается покидать пост президента РФС, он продолжит работать в футболе»

Вице-президент РФС Сергей Анохин поговорил о будущем действующего президента организации Виталия Мутко. По словам функционера, вице-премьер продолжит работать в футболе.

«Наверное, через 3–4 месяца у него будет много задач и обязанностей, связанных с основной работой. Но я уверен, что он продолжит работать в футболе и помогать ему.

Хочу всем напомнить, что Мутко — президент РФС. Действующий президент. Он никуда не собирается», – сказал Анохин.

Мутко был избран на пост в 2015 году.