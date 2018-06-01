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    Абрамович готов продать «Челси» за 1,17 миллиарда

    Владелец «Челси» Роман Абрамович готов продать клуб. Российский бизнесмен намерен выручить от сделки не менее 1,17 миллиарда фунтов стерлингов. Эта сумма полностью окупить его расходы на лондонцев.

    Сообщается, что Абрамович является единственным владельцем «Челси» через компанию Fordstam Ltd.

    Ранее предприниматель отозвал заявление на продление британской визы, поскольку получил гражданство Израиля, позволяющее ему находиться на Туманном Альбионе без визы до полугода.

    Кроме того, был заморожен проект реконструкции домашнего стадиона синих «Стэмфорд Бридж».

    Стоимость «Челси» по оценке Forbes составляет 1,44 миллиарда фунтов. По данным аудиторской компании KPMG – 1,26 миллиарда.

    Абрамович купил «Челси» в июне 2003 года за 140 миллионов. На то время это стало крупнейшей сделкой в истории клуба.

    Источник: The Times

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    01.06.2018 17:31
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    Комментарии40
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 1 июня 2018, 20:43

      челси теперь совсем потонет ))))) еврейчик глубоко обиделся на бриттов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 1 июня 2018, 20:40

      Раньше надо было, никто Путина не слушал... Теперь побегут русские из Лондона, как в 90е из Баку, Ташкента.... с голой жопой...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 20:28

      Как бы он сейчас пригодился Тосно.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 1 июня 2018, 20:23

      140 млн - 1.17 млрд .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 1 июня 2018, 20:19

      ...этих денег хватит купить весь РФПЛ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      razory 1 июня 2018, 20:16

      давай в зенит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 1 июня 2018, 20:10

      Последние 4 года всё к тому и шло...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 июня 2018, 19:38

      теперь один из израильских клубов будет очень ждать нового хозяина)

      6
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      Рейтинг: +1501

      777+ 1 июня 2018, 19:33

      Деньги за Челси получит Роман!
      Китайцы иль Шейх ему сунут в карман!
      Возвращайся Рома - ЦСКА бери...
      Торпедо или Тосно лучше помоги!!!.....)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Gorasul 1 июня 2018, 19:32

      Подставил Путин Абрама своими отравлениями.....

      1
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      ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Gorasul 1 июня 2018, 20:19

      Не неси пургу !

      2
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