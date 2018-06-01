Абрамович готов продать «Челси» за 1,17 миллиарда

Владелец «Челси» Роман Абрамович готов продать клуб. Российский бизнесмен намерен выручить от сделки не менее 1,17 миллиарда фунтов стерлингов. Эта сумма полностью окупить его расходы на лондонцев.

Сообщается, что Абрамович является единственным владельцем «Челси» через компанию Fordstam Ltd.

Ранее предприниматель отозвал заявление на продление британской визы, поскольку получил гражданство Израиля, позволяющее ему находиться на Туманном Альбионе без визы до полугода.

Кроме того, был заморожен проект реконструкции домашнего стадиона синих «Стэмфорд Бридж».

Стоимость «Челси» по оценке Forbes составляет 1,44 миллиарда фунтов. По данным аудиторской компании KPMG – 1,26 миллиарда.

Абрамович купил «Челси» в июне 2003 года за 140 миллионов. На то время это стало крупнейшей сделкой в истории клуба.