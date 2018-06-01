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Абрамович готов продать «Челси» за 1,17 миллиарда

1 июня 2018, 17:31
41

Владелец «Челси» Роман Абрамович готов продать клуб. Российский бизнесмен намерен выручить от сделки не менее 1,17 миллиарда фунтов стерлингов. Эта сумма полностью окупить его расходы на лондонцев.

Сообщается, что Абрамович является единственным владельцем «Челси» через компанию Fordstam Ltd.

Ранее предприниматель отозвал заявление на продление британской визы, поскольку получил гражданство Израиля, позволяющее ему находиться на Туманном Альбионе без визы до полугода.

Кроме того, был заморожен проект реконструкции домашнего стадиона синих «Стэмфорд Бридж».

Стоимость «Челси» по оценке Forbes составляет 1,44 миллиарда фунтов. По данным аудиторской компании KPMG – 1,26 миллиарда.

Абрамович купил «Челси» в июне 2003 года за 140 миллионов. На то время это стало крупнейшей сделкой в истории клуба.

Источник: The Times
Англия. Премьер-лига Челси Абрамович Роман
Комментарии (41)
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insider_retro
1527864805
Утомился Рома с этим проектом... Амбиции потешил, но своим для британцев так и не стал...
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Полная Канистра
1527865470
занять у него и купить
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омск55
1527865499
Продаст Челси на новой родине купит Маккаби Т-А
Ответить
AlfavitЪ
1527867761
Ромик в наваре и стадион строить не нужно.
Ответить
Куртуазные манеры
1527868247
Будет израильский футбол поднимать со Слуцким.
Ответить
Taps
1527868761
Деньги за "Челси" пусть вложит в отечественный футбол.
Ответить
Gorasul
1527870739
Подставил Путин Абрама своими отравлениями.....
Ответить
OfaZavr
1527871116
теперь один из израильских клубов будет очень ждать нового хозяина)
Ответить
zigbert
1527874117
Как бы он сейчас пригодился Тосно.
Ответить
пряник929
1527874845
Раньше надо было, никто Путина не слушал... Теперь побегут русские из Лондона, как в 90е из Баку, Ташкента.... с голой жопой...
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