Marca: «Реал» контактировал с Покеттино и Левом

Руководство «Реала» находится в поиске главного тренера после ухода накануне с этой должности Зинедина Зидана.

Мадридцы рассматривают кандидатуры Маурисио Покеттино («Тоттенхэм») и Йоахима Лева (сборная Германии).

46-летний аргентинец называется кандидатом номер один на данную должность. Недавно он продлил контракт с клубом до 2023 года. В нем нет пункта, который позволяет ему уйти в «Реал», но у специалиста есть соглашение с президентом клуба Даниэлем Леви, что он может вести переговоры с «королевским клубом».

Контракт Лева с федерацией футбола Германии рассчитан до 2022 года.