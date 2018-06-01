Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Marca: «Реал» контактировал с Покеттино и Левом

    Руководство «Реала» находится в поиске главного тренера после ухода накануне с этой должности Зинедина Зидана.

    Мадридцы рассматривают кандидатуры Маурисио Покеттино («Тоттенхэм») и Йоахима Лева (сборная Германии).

    46-летний аргентинец называется кандидатом номер один на данную должность. Недавно он продлил контракт с клубом до 2023 года. В нем нет пункта, который позволяет ему уйти в «Реал», но у специалиста есть соглашение с президентом клуба Даниэлем Леви, что он может вести переговоры с «королевским клубом».

    Контракт Лева с федерацией футбола Германии рассчитан до 2022 года.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2018 09:44
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 1 июня 2018, 10:40

      Лёв не пойдёт в Реал. Он прекрасно себя чувствует у руля Бундесманшафт.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11