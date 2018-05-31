Зидан сказал игрокам «Реала» о своем уходе за несколько минут до пресс-конференции

Издание Marca сообщило подробности ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера «Реала».
В 13:00 по московскому пресс-служба сливочных анонсировала пресс-конференцию, которая началась в 14:00. Согласно Marca, футболисты думали, что на встрече с журналистами Зидан объявит о продлении контракта и подведет итоги сезона.
За несколько минут до начала пресс-конференции француз сказал Серхио Рамосу о своем уходе, а капитан передал информацию другим игрокам.
Напомним, Зидан сказал о необходимости перемен в клубе и опроверг информацию о конфликте с Флорентино Пересом. Президент клуба сказал, что специалист еще вернется.
По информации различным изданий, на роль преемника Зидана претендуют Гути, Арсен Венгер и Маурисио Покеттино.
Источник: Marca