Зидан сказал игрокам «Реала» о своем уходе за несколько минут до пресс-конференции

Издание Marca сообщило подробности ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера «Реала».

В 13:00 по московскому пресс-служба сливочных анонсировала пресс-конференцию, которая началась в 14:00. Согласно Marca, футболисты думали, что на встрече с журналистами Зидан объявит о продлении контракта и подведет итоги сезона.

За несколько минут до начала пресс-конференции француз сказал Серхио Рамосу о своем уходе, а капитан передал информацию другим игрокам.

Напомним, Зидан сказал о необходимости перемен в клубе и опроверг информацию о конфликте с Флорентино Пересом. Президент клуба сказал, что специалист еще вернется.

По информации различным изданий, на роль преемника Зидана претендуют Гути, Арсен Венгер и Маурисио Покеттино.