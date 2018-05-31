«Реал» объявил о внеплановой пресс-конференции Зидана и Переса

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан и президент клуба Флорентино Перес станут участниками незапланированной пресс-конференции. Об этом с пометкой «срочно» сообщило издание Marca.

Встреча с журналистами состоится в 14:00 по московскому времени на клубной базе сливочных.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионата Испании мадридцы заняли третье место. В финале Лиги чемпионов команда обыграла «Ливерпуль» со счетом 3:1, выиграв турнир третий раз подряд.

Победная серия является рекордной. Клуб оформил ее в период руководства Зидана – с 2016 года.