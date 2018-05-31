Акинфеев: «Игра под нагрузками – это отмазки»

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев после поражения от Австрии (0:1) в товарищеском матче подчеркнул, что национальная команда не должна сетовать на усталость.

«Игра под нагрузками» – это отмазки. Мы должны выходить и играть. Ключевое слово – играть. На чемпионате мира будет еще сложнее.

Оценивать игру не мое дело. Оценивает игру табло. А табло показало, что мы проиграли. Эмоций сейчас никаких. Если команда не будет играть, счет на табло не будет меняться, – отметил Акинфеев.

Главные выводы по матчу Австрия – Россия