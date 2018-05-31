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Акинфеев: «Игра под нагрузками – это отмазки»

31 мая 2018, 00:31
10

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев после поражения от Австрии (0:1) в товарищеском матче подчеркнул, что национальная команда не должна сетовать на усталость.

«Игра под нагрузками» – это отмазки. Мы должны выходить и играть. Ключевое слово – играть. На чемпионате мира будет еще сложнее.

Оценивать игру не мое дело. Оценивает игру табло. А табло показало, что мы проиграли. Эмоций сейчас никаких. Если команда не будет играть, счет на табло не будет меняться, – отметил Акинфеев.

Главные выводы по матчу Австрия – Россия

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи Россия Акинфеев Игорь
Комментарии (10)
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acer2003
1527716309
Какой глубочайший вывод)
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panmon
1527716856
Все верно. Добывать победу можно как ПСЖ или как Греция. Ну ещё можно играть как Россия, но обычно для этого не используется слово «играть»
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suhoffmonstro
1527717208
Конифей единственный к кому сегодня нет претензий
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Smekaev
1527718467
Просто потом опять все скажут, что исход решили ошибки Акинфеева.
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Недовольный
1527719516
Единственный адекватный человек в сборной.
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КЭТиК
1527732349
Это такая скрытая критика тренерства Черчесова.
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Александр ЗА
1527738158
Да
Ответить
sochi-2013
1527740648
Уважаю!
Ответить
Petrak86
1527744440
грустный он какой-то... Видать, понял, что единственный шанс взять хоть какие-то очки на чемпионате - это сыграть 0-0 хотя бы в одном матче, а с такой защитой это сложно и вся ответственность, получается, на нем. На нападение уж точно рассчитывать не стоит, нет его у нас.
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