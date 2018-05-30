Главные новости дня. Россия проиграла Австрии, Шатов вернется в «Зенит»

Товарищеский матч. Россия всухую проиграла не участвующей в ЧМ-2018 Австрии.

Игнашевич побил рекорд Яшина и стал самым возрастным игроком сборной России.

В Турции сообщили, что Таски перешел в «Истанбул ББ».

Шатов возвращается в «Зенит».

Игроки «Тосно» намерены обратиться за помощью к Путину. Команда не получила лицензию ФНЛ.

«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с Тихоновым.

Все пять клубов, вылетевших из ФНЛ, скорее всего, продолжат выступать в лиге в сезоне-2018/19.

УЕФА подготовил ребрендинг Лиги Европы.