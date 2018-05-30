Главные новости дня. Россия проиграла Австрии, Шатов вернется в «Зенит»

Товарищеский матч. Россия всухую проиграла не участвующей в ЧМ-2018 Австрии.
Игнашевич побил рекорд Яшина и стал самым возрастным игроком сборной России.
В Турции сообщили, что Таски перешел в «Истанбул ББ».
Шатов возвращается в «Зенит».
Игроки «Тосно» намерены обратиться за помощью к Путину. Команда не получила лицензию ФНЛ.
«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с Тихоновым.
Все пять клубов, вылетевших из ФНЛ, скорее всего, продолжат выступать в лиге в сезоне-2018/19.
УЕФА подготовил ребрендинг Лиги Европы.
Источник: Бомбардир.ру