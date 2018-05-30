Президент Футбольной ассоциации Египта: «Стараемся сделать все, чтобы Салах сыграл в первом матче на ЧМ»

Футбольная ассоциация Египта приложит все усилия, чтобы нападающий сборной Мохамед Салах успел залечить повреждение плеча к старту чемпионата мира, заявил президент организации Хани Або Рида.

25-летний футболист получил травму в финале Лиги чемпионов с «Реалом». Ранее французское издание L’Equipe сообщило, что на восстановление форварду понадобится три-четыре недели.

«Восстановление Салаха после растяжения связок плечевого сустава займет около двух-трех недель. Его участие в матче с Уругваем находится под вопросом, но мы стараемся сделать все возможное, чтобы Мохамед смог сыграть в первом поединке сборной Египта на чемпионате мира. Реабилитационная программа займет некоторое время», – цитирует Або Риду Kingfut.

На групповом этапе мирового первенства египтяне сыграют с Уругваем (15 июня), Россией (19 июня) и Саудовской Аравией (25 июня).