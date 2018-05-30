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  • Боярский: «Семак в «Зените»? Лучше иметь домашнего врача, чем зарубежное светило»

Боярский: «Семак в «Зените»? Лучше иметь домашнего врача, чем зарубежное светило»

30 мая 2018, 01:06
11

Известный российский артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказал мнение о Сергее Семаке, который сегодня был назначен главным тренером петербургской команды.

«Я не удивлен назначению. Я был посвящен в то, что происходило. Рад, что назначение подтвердилось. С радостью встречаем его дома.

Он прекрасно знает команду. Как врач готов ко всем болезням, от которых знает все лекарства. Лучше иметь домашнего врача, чем зарубежное светило.

Опыта ему хватит, самое время. Нам не нужно ждать взлета в следующем сезоне. «Зениту» нужна стабильность, лечение всех болезней. Семаку надо дать время и ждать. Медали сейчас не к спеху», – сказал Боярский.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (11)
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Мары
1527637554
Не корректное сравнение Михаил проявил, но смысл понятен. Сергей Богданович милости просим.Заждались мы Вас.
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омск55
1527641620
Боярский: «Семак в «Зените»? Лучше иметь домашнего врача, чем зарубежное светило» Но почему то все едут лечится за границу
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Krossmen73
1527646689
Семак за годы проведённые в команде,действительно стал своим "в доску" парнем и как игрок,и как помощник тренера.Богданыч изнутри видит что творится в клубе и знает как навести порядок,организовать игровой и тренировочный процесс.Думаю это поможет ему уже в роли главного.Удачи сергей Богданович!
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Garrincha58
1527659675
видать мушкетеру нужен врач
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alp
1527668041
зачем брать вью про Зенит у болельщика Тосно???
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Kollljan
1527680121
Ты давай в Тосно вали!
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val-berezko
1527686069
Хреновое сравнение. Семак российское светило .Которому дали возможность разгореться. А врач пусть больных лечит.
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Полная Канистра
1527695494
мушкетёру может подвески и не к спеху а вот кардиналу сегодня и сейчас
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nemolod
1527701551
Для того,чтобы взлететь,нужно ,чтобы сначала выросли крылья!
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zigbert
1527752090
По его словам видно, что Боярский доверяет Семаку и верит в обновленный Зенит.
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