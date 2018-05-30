Боярский: «Семак в «Зените»? Лучше иметь домашнего врача, чем зарубежное светило»

Известный российский артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказал мнение о Сергее Семаке, который сегодня был назначен главным тренером петербургской команды.

«Я не удивлен назначению. Я был посвящен в то, что происходило. Рад, что назначение подтвердилось. С радостью встречаем его дома.

Он прекрасно знает команду. Как врач готов ко всем болезням, от которых знает все лекарства. Лучше иметь домашнего врача, чем зарубежное светило.

Опыта ему хватит, самое время. Нам не нужно ждать взлета в следующем сезоне. «Зениту» нужна стабильность, лечение всех болезней. Семаку надо дать время и ждать. Медали сейчас не к спеху», – сказал Боярский.