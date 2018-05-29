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  • «Зенит» поздравил Аршавина с 37-летием подборкой его лучших голов за клуб

«Зенит» поздравил Аршавина с 37-летием подборкой его лучших голов за клуб

29 мая 2018, 13:11
13

Сегодня, 29 мая, экс-полузащитнику «Зенита» Андрею Аршавину исполняется 37 лет.

Петербургский клуб поздравил футболиста и в честь его дня рождения опубликовал подборку его лучших голов.

Хавбек выступал за сине-бело-голубых с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год. В составе «Зенита» он трижды стал чемпионом России, один раз выиграл Суперкубок страны, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В настоящее время игрок защищает цвета казахстанского «Кайрата».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Кайрат Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (13)
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Fan Loko mik
1527590315
Слов нет! Настоящий мастер!
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fabio_c
1527591411
Игнашевича призвали, надо было и Андрюху до кучи
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baden69
1527591883
Поздравляю! В 21 веке в России он один из лучших, как минимум в тройке лучших игроков России.
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омск55
1527591988
Даёшь Аршавина на ЧМ 18
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zigbert
1527592646
Как ни говори:"Аршавин оставил свой яркий след в нашем футболе".
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Mariner
1527595247
Эй, девчёнки, пора родить для Питера, да и для всей России, а может даже и мира, ещё одного Аршавина! )
Ответить
h3LL1k
1527599226
С днём рождения Андрюха!!!
Ответить
РМЗ
1527603738
Техничней игрока пока нет и не было в России
Ответить
OfaZavr
1527607831
безусловно один из ярких футболистов своего поколения, с днем рождения!
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Бриг
1527612069
Было и еще много голов не хуже . ЧТО СКАЖЕШЬ- ГЕНИЙ!
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