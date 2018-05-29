«Зенит» поздравил Аршавина с 37-летием подборкой его лучших голов за клуб

Сегодня, 29 мая, экс-полузащитнику «Зенита» Андрею Аршавину исполняется 37 лет.

Петербургский клуб поздравил футболиста и в честь его дня рождения опубликовал подборку его лучших голов.

Хавбек выступал за сине-бело-голубых с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год. В составе «Зенита» он трижды стал чемпионом России, один раз выиграл Суперкубок страны, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В настоящее время игрок защищает цвета казахстанского «Кайрата».