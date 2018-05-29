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  • Самедов – о завершении карьеры: «Цепляться за футбол не стану»

Самедов – о завершении карьеры: «Цепляться за футбол не стану»

29 мая 2018, 10:06
9

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о том, когда он завершит свою профессиональную карьеру.

– Что бы вам хотелось сделать из того, что сейчас запрещено контрактом?

– Когда закончу играть, обязательно поеду на какой-нибудь горнолыжный курорт. Безумно боюсь всех этих спусков, но очень хочу попробовать хотя бы с детской горочки на лыжах скатиться. Обязательно встану на коньки и начну играть в хоккей. Другими словами, начну заниматься именно тем, чем хочу. Путешествовать. Есть много спортивных мероприятий, которые я хотел бы посетить. Словом, планы у меня большие после окончания карьеры.

– Окончание карьеры – это какой-то конкретный рубеж или абстрактная дата?

– Мой контракт со «Спартаком» закончится через год, когда мне будет почти 35 лет, вот тогда сяду и хорошенько подумаю, что делать дальше и хочу ли я сам продолжать играть. Если пойму, что уже ни к чему не годен, цепляться за футбол не стану. Сейчас же есть и силы, и желание. А главное, я понимаю, что могу принести пользу команде.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр
Комментарии (9)
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омск55
1527578026
Александр Самедов Сейчас же есть и силы, и желание. А главное, я понимаю, что могу принести пользу команде. ДОКАЗЫВАЙ НА ПОЛЕ а не журналистам
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OfaZavr
1527579256
правильно, но этот сезон плоховатый у Самедова получился, чтобы приносить пользу команды нужно лучше стараться и выкладываться на полную.
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vladimir-7
1527581356
Похоже, что у А.Самедова, уже мало сил бегать по бровке и приносить пользу команде.
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zigbert
1527583296
Сезон для Самедова получился не совсем удачным. Может в новом сезоне он покажет свою лучшую игру.
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insider_retro
1527585734
В 35 лет поздно садится думать... Определяться надо раньше и создавать условия для плавного перехода на новые рельсы жизни... Не вникал сильно, но у многих игроков есть вложения в бизнес или участие в доле какого-то проекта...
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Ricco76""
1527586413
Уже пора))
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alp
1527586843
заработал че.. пенсия у него явно не среднестатистическая...остается только позавидовать.
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yorgenbarenz
1527605963
Время.Пора.Вот и разные мысли посещают Сашу.То,что длительное время из-за режима не мог себе позволить,выходит на первый план.
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