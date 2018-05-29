Самедов – о завершении карьеры: «Цепляться за футбол не стану»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о том, когда он завершит свою профессиональную карьеру.

– Что бы вам хотелось сделать из того, что сейчас запрещено контрактом?

– Когда закончу играть, обязательно поеду на какой-нибудь горнолыжный курорт. Безумно боюсь всех этих спусков, но очень хочу попробовать хотя бы с детской горочки на лыжах скатиться. Обязательно встану на коньки и начну играть в хоккей. Другими словами, начну заниматься именно тем, чем хочу. Путешествовать. Есть много спортивных мероприятий, которые я хотел бы посетить. Словом, планы у меня большие после окончания карьеры.

– Окончание карьеры – это какой-то конкретный рубеж или абстрактная дата?

– Мой контракт со «Спартаком» закончится через год, когда мне будет почти 35 лет, вот тогда сяду и хорошенько подумаю, что делать дальше и хочу ли я сам продолжать играть. Если пойму, что уже ни к чему не годен, цепляться за футбол не стану. Сейчас же есть и силы, и желание. А главное, я понимаю, что могу принести пользу команде.