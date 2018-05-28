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  • Дзагоев: «Думаю, за 11-12 миллионов ЦСКА можно меня отпускать»

Дзагоев: «Думаю, за 11-12 миллионов ЦСКА можно меня отпускать»

28 мая 2018, 16:14
28

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев заявил, что еще планирует поиграть в одном из европейских клубов. Также он назвал цену, за которую армейцам стоит его продать.

– Ваш поезд в Европу еще не ушел?

– Надеюсь, что нет. После чемпионата мира посмотрим…

– С Гинером эту тему обсуждали?

– Нет.

– Но и без разговоров ясно, что ЦСКА не хотелось бы терять еще и Дзагоева.

– На эту ситуацию можно и иначе посмотреть: клуб может что-то выручить с трансфера.

– Знаете свою рыночную стоимость?

– Слышал о 15 миллионах евро.

– Адекватно?

– Думаю, за 11-12 можно отпускать (смеется).

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (28)
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Garrincha58
1527513431
слишком дорогой хрусталь, никто тебя не купит
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loko-the_best
1527514494
Алейш Видаль - 8, Дзагоев - 12) Мммм)
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bset
1527518796
Как бы это ни было грустно, столько за тебя не заплатят, Алан. Да и вряд ли вообще за какого-нибудь русского будут платить. В Европе полно талантливой молодежи. В той же Хорватии регулярно. И они за любую зарплату и за любую цену готовы уехать. А наши избалованы лимитом. Налицо развитие нашего футбола при Мудко.
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SPACE TRUCKIN
1527519620
Алану нужно очень постараться и показать себя на ЧМ-18...Тогда за 5-7 лямов может и отпустят...думаю у многих игроков,участвующих в ЧМ,такие планы...и у более молодых в том числе...
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zigbert
1527521281
ЧМ 2018 покажет кто на что способен? Посыплются предложения и цена поднимется.
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XaXatyn
1527522512
Мне кажется ценник высоковат !
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a_who
1527523132
Он больше в лазарете , чем на поле ! в Европу не купят...
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Lester84
1527523356
Дзагоев перестал расти как игрок, возможно даже по-мелочи стал деградировать. Уж не знаю, травмы помешали или в РФПЛ он скис. В топ клуб из европейских чемпионатов его уже 100% не позовут. Максимум какая-то из команд подвалов турнирных таблиц
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Мары
1527523804
С Гинером в эти игры лучше не играть.Думать можно всё что угодно, но сумму и твой уход будет определять Леонорыч.А тут без мазы.А вообще выкинь уход из головы.Впереди чемпионат.
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OfaZavr
1527524331
цена очень завышена, думаю не больше 6-7, но если уж за те годы никто не взял сейчас с переходом будет еще труднее.
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