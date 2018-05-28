Дзагоев: «Думаю, за 11-12 миллионов ЦСКА можно меня отпускать»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев заявил, что еще планирует поиграть в одном из европейских клубов. Также он назвал цену, за которую армейцам стоит его продать.

– Ваш поезд в Европу еще не ушел?

– Надеюсь, что нет. После чемпионата мира посмотрим…

– С Гинером эту тему обсуждали?

– Нет.

– Но и без разговоров ясно, что ЦСКА не хотелось бы терять еще и Дзагоева.

– На эту ситуацию можно и иначе посмотреть: клуб может что-то выручить с трансфера.

– Знаете свою рыночную стоимость?

– Слышал о 15 миллионах евро.

– Адекватно?

– Думаю, за 11-12 можно отпускать (смеется).