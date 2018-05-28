Дзагоев: «Думаю, за 11-12 миллионов ЦСКА можно меня отпускать»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев заявил, что еще планирует поиграть в одном из европейских клубов. Также он назвал цену, за которую армейцам стоит его продать.
– Ваш поезд в Европу еще не ушел?
– Надеюсь, что нет. После чемпионата мира посмотрим…
– С Гинером эту тему обсуждали?
– Нет.
– Но и без разговоров ясно, что ЦСКА не хотелось бы терять еще и Дзагоева.
– На эту ситуацию можно и иначе посмотреть: клуб может что-то выручить с трансфера.
– Знаете свою рыночную стоимость?
– Слышал о 15 миллионах евро.
– Адекватно?
– Думаю, за 11-12 можно отпускать (смеется).
Источник: Чемпионат.ком