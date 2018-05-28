«Интер» отказался продавать Шкриньяра в Англию за 60 миллионов

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр интересен сразу нескольким клуба из английской Премьер-лиги. Среди них выделяются «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что в офис итальянского клуба поступило предложение из Англии о покупке игрока за 60 миллионов евро. Но в «Интере» ответили на него отказом, так как рассчитывают выручить за продажу своего игрока не менее 80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Шкриньяр принял участие в 38 матчах итальянской Серии А, в которых забил четыре гола.