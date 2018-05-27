Главные новости дня. Семье Кариуса угрожают, Зуев ушел из «Спартака»

УЕФА назвал лучших футболистов Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Зуев перешел из «Спартака» в «Ростов».

Кариус и его семья получили угрозы от болельщиков. Полиция начала расследование.

Филимонов в 44 года завершил карьеру. Сегодня он провел последний матч.

150 тысяч человек подписали петицию с требованием наказать Рамоса за эпизод с травмой Салаха.

AS: Роналду недоволен отношением «Реала» к нему.

Месси стал лучшим бомбардиром евросезона. Роналду и Салах отстали на один гол.

Бэйл заявил, что может уйти из «Реала».