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  • Главные новости дня. Семье Кариуса угрожают, Зуев ушел из «Спартака»

Главные новости дня. Семье Кариуса угрожают, Зуев ушел из «Спартака»

27 мая 2018, 22:28
3

УЕФА назвал лучших футболистов Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Зуев перешел из «Спартака» в «Ростов».

Кариус и его семья получили угрозы от болельщиков. Полиция начала расследование.

Филимонов в 44 года завершил карьеру. Сегодня он провел последний матч.

150 тысяч человек подписали петицию с требованием наказать Рамоса за эпизод с травмой Салаха.

AS: Роналду недоволен отношением «Реала» к нему.

Месси стал лучшим бомбардиром евросезона. Роналду и Салах отстали на один гол.

Бэйл заявил, что может уйти из «Реала».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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Olanare99
1527456189
Начинается, ну пропустил, со всеми такое бывает, угрожать то зачем. Лучше от этого не кому не станет
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Викос
1527476502
Кратко и ясно. Дайджест новостей - хорошая идея.
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юрий николаевич
1527485198
вот оно как бывает; сегодня герой и любимец а завтра ненавистный враг, это о Кариусе, о Зуеве, такое впечатление что Спартак выращивает игроков для ВСЕХ клубов но только не для себя, а может продали что бы потом выкупить........ ПОДОРОЖЕ?
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