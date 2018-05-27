Зуев перешел из «Спартака» в «Ростов»

Полузащитник «Спартака» Александр Зуев стал игроком «Ростова». Россиянин подписал с донской командой контракт на четыре года.

В прошедшем сезоне 21-летний хавбек выступал за «Ростов» на правах аренды, проведя 25 матчей и забив один гол.

«Очень рад, что продолжу карьеру в Ростове-на-Дону. За минувший год «Ростов» стал для меня клубом, в котором я по-настоящему счастлив. Уверен, что именно здесь я смогу прогрессировать как игрок и помогать команде добиваться намеченных целей. Хочу выразить слова благодарности руководству клуба за успешные и продуктивные переговоры. Также хочу поблагодарить футбольный клуб «Спартак» и красно-белых болельщиков за все те годы, что я провел в Москве. И, конечно же, передаю привет всем нашим желто-синим болельщикам, которые восхитительно поддерживали нас в прошлом сезоне. С нетерпением жду новые матчи при полных трибунах в Ростове-на-Дону», – сказал Зуев.