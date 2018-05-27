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Зуев перешел из «Спартака» в «Ростов»

27 мая 2018, 20:08
25

Полузащитник «Спартака» Александр Зуев стал игроком «Ростова». Россиянин подписал с донской командой контракт на четыре года.

В прошедшем сезоне 21-летний хавбек выступал за «Ростов» на правах аренды, проведя 25 матчей и забив один гол.

«Очень рад, что продолжу карьеру в Ростове-на-Дону. За минувший год «Ростов» стал для меня клубом, в котором я по-настоящему счастлив. Уверен, что именно здесь я смогу прогрессировать как игрок и помогать команде добиваться намеченных целей. Хочу выразить слова благодарности руководству клуба за успешные и продуктивные переговоры. Также хочу поблагодарить футбольный клуб «Спартак» и красно-белых болельщиков за все те годы, что я провел в Москве. И, конечно же, передаю привет всем нашим желто-синим болельщикам, которые восхитительно поддерживали нас в прошлом сезоне. С нетерпением жду новые матчи при полных трибунах в Ростове-на-Дону», – сказал Зуев.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Зуев Александр
Комментарии (25)
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кузнецов артем
1527441347
Отличный трансфер для Ростова в будущем продадут гораздо дороже чем его ценник в 2 милиона сейчас
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Мары
1527441858
Успехов Александр и удачи.
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Одинокий волк Маквейд
1527442847
Валера собирает молодую спартаковскую банду. Еще наведут шороху.
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кеша_КБ
1527443060
- счастья тебе, Саша! и успехов в карьере, но согласись, ты - не уровень Спартака!, во всяком случае - пока...и совсем не факт , что в ближайшем будущем Карпин возглавит Спартак...это не шутка! Играйте в футбол!
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Сибирь за Спартак
1527443198
Жаль, не вписался в Спартак.
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vladimir-7
1527443349
Зуев правильно сделал, что перешел в Ростов, там больше шансов играть в основном составе.
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Полная Канистра
1527444300
желаем удачи тебе в новом клубе
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_Marqella_
1527449641
Жаль парня, не туда он пошёл!!!!
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арейская
1527465720
Вот это правильно, пока молод надо играть, а посидеть на лавке всегда успеешь, лет так за 35-ть
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Krossmen73
1527472884
Правильное решение Саша!В Спартаке всё же конкуренция жёстче и не всегда удаётся выйти в основе.В Ростове же будет попроще.Главное не лениться и настроиться на положительную работу.Голы,опыт и успех обязательно придут!Удачи!
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