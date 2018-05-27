AS: Роналду недоволен отношением «Реала» к нему

По информации AS, нападающий «Реала» Криштиану Роналду недоволен отношения клуба к нему.

Президент «Реала» Флорентино Перес после финала Лиги чемпионов в 2017 году пообещал Роналду улучшение условий контракта.

В декабре президент клуба согласился повысить зарплату игроку на 9-10 миллионов евро, но поставил перед португальцем ряд условий. В них входила победа в Лиге чемпионов, а также выигрыш «Золотого мяча». Роналду был недоволен такими условиями после того, что он сделал для клуба за 9 лет, и отказался от соглашения.

Когда Роналду получил «Золотой мяч», Флорентино Перес публично высказался о симпатиях в адрес форварда «ПСЖ» Неймара. Роналду посчитал, что таким образом президент мадридцев пытается завоевать расположение Неймара.

Роналду: «Жизнь – это не только слава. Не гарантирую, что останусь в «Реале» на следующий сезон»