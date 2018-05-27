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AS: Роналду недоволен отношением «Реала» к нему

27 мая 2018, 17:23
15

По информации AS, нападающий «Реала» Криштиану Роналду недоволен отношения клуба к нему.

Президент «Реала» Флорентино Перес после финала Лиги чемпионов в 2017 году пообещал Роналду улучшение условий контракта.

В декабре президент клуба согласился повысить зарплату игроку на 9-10 миллионов евро, но поставил перед португальцем ряд условий. В них входила победа в Лиге чемпионов, а также выигрыш «Золотого мяча». Роналду был недоволен такими условиями после того, что он сделал для клуба за 9 лет, и отказался от соглашения.

Когда Роналду получил «Золотой мяч», Флорентино Перес публично высказался о симпатиях в адрес форварда «ПСЖ» Неймара. Роналду посчитал, что таким образом президент мадридцев пытается завоевать расположение Неймара.

Роналду: «Жизнь – это не только слава. Не гарантирую, что останусь в «Реале» на следующий сезон»

Источник: AS
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану Перес Флорентино
Комментарии (15)
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серега кашин
1527431280
он что хочет чтоб его в ж..пу целовали
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Mark68
1527431634
Реал -команда "клоунов" - один "ломает" ,а другой опять начинает шантажировать клуб, и всё потому, что не он стал героем финала!!!)
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Федя Кабак
1527432378
Какая то санта барбара!
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Garrincha58
1527432647
сколько можно уже бабла неужели Рон еще не обеспечил себя и своих детишек на много много лет вперед
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Антибиотик
1527433917
Опять эта баба денег выпрашивает))
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Антибиотик
1527434983
А чего только один минус мне поставили? Где все остальные болельщики заднеприводного? Сейчас же соберитесь и проголосуйте за своего любимого гомосека Роналду)))
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Татарин за ЦСКА
1527435281
В декабре президент клуба согласился повысить зарплату игроку на 9-10 миллионов евро, но поставил перед португальцем ряд условий. В них входила победа в Лиге чемпионов, а также выигрыш «Золотого мяча». Роналду выполнил эти условия и теперь понятно,что эта вся новость утятина.
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омск55
1527438399
Роналду обиделся что в финале не забил гол
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zigbert
1527442459
Успешный клуб, все у них есть, но эти интриги до добра не доведут.
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BARCLAYS_APL
1527452161
Я бы на вас посмотрел бы если бы ваш зарик с 20 лямов до 10 сократили бы просто так ваше коррумпированное руководство
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