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УЕФА назвал лучших футболистов Лиги чемпионов сезона-2017/18

27 мая 2018, 21:47
21

УЕФА опубликовал символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2017/18.

В число 18 футболистов попали восемь игроков «Реала», который стал победителем прошедшего розыгрыша. От другого участника финала, «Ливерпуля», всего трое представителей.

Вратари: Алиссон («Рома»), Кейлор Навас («Реал»).

Защитники: Рафаэль Варан, Марсело, Серхио Рамос (все – «Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Йозуа Киммих («Бавария»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»).

Полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, все – «Реал»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Хамес Родригес («Бавария»).

Нападающие: Мохамед Салах, Роберто Фирмино (оба – «Ливерпуль»), Эдин Джеко («Рома»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).

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Источник: УЕФА
Лига чемпионов Реал Ливерпуль
Комментарии (21)
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dinar7777dinar
1527447777
кьеллини ! хаххахахахахахахахахаааха ! насмешили !
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vek410
1527447962
Месси? ну ладно, возжно это константа при составлении списков лучших
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KARAT777
1527449144
мане лучше фермино
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de bruyne
1527452986
Главного игрока реала арбитра че то в списке не видел
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anatolich72
1527455564
Месси лишний.
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SvKr
1527456362
Де Брёйне и Месси лишние в списке
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FCZenit is Ivanovo
1527459642
Красавцы приезжайте все к нам будем рады вас видеть
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ДСА
1527474419
Тех кто не попал даже в полуфинал трудно назвать лучшими.
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Karpathian
1527482160
ну куда уж там без Аналду и Глиномесси... В каждую дырку затычка. Ладно Криш финал выиграл, но лео то зачем?
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McDuff
1527518340
я думал, кариус попадет
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