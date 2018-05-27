УЕФА назвал лучших футболистов Лиги чемпионов сезона-2017/18

УЕФА опубликовал символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2017/18.

В число 18 футболистов попали восемь игроков «Реала», который стал победителем прошедшего розыгрыша. От другого участника финала, «Ливерпуля», всего трое представителей.

Вратари: Алиссон («Рома»), Кейлор Навас («Реал»).

Защитники: Рафаэль Варан, Марсело, Серхио Рамос (все – «Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Йозуа Киммих («Бавария»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»).

Полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, все – «Реал»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Хамес Родригес («Бавария»).

Нападающие: Мохамед Салах, Роберто Фирмино (оба – «Ливерпуль»), Эдин Джеко («Рома»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).