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  • 150 тысяч человек подписали петицию с требованием наказать Рамоса за эпизод с травмой Салаха

150 тысяч человек подписали петицию с требованием наказать Рамоса за эпизод с травмой Салаха

27 мая 2018, 18:18
71

На сайте change.org была создана петиция с требованием наказать защитника «Реала» Серхио Рамоса по итогам финального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:1). Создатель петиции утверждает, что Рамос умышленно нанес травму форварду мерсисайдцев Мохамеду Салаху.

В середине первого тайма Салах получил травму плеча в единобростве с испанским защитником и был вынужден покинуть поле.

За 18 часов петицию подписали 150 тысяч человек.

Рамос: «Скорейшего выздоровления, Салах. Будущее ждет тебя»

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ливерпуль Реал Рамос Серхио Салах Мохамед
Комментарии (71)
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OfaZavr
1527434882
согласен, вот бы ему прилетело когда уже подумал что вышел сухим из воды.
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серега кашин
1527434968
подписали все египтяне
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GoldPlayFIFARus9
1527436478
Рамос один из самых грязных игроков в миовом футболе,видать время с Пепе не прошло даром,в каждом финале лиги чемпионов херачит исподтишка ,а при первом же касании валится как подкошенный. Я не болел ни за Ливер,Ни за Реал,мне безразличны эти клубы,но то что Рамос подонок и баба,это точно,уважение к нему - ноль. Надеюсь накажут по полной программе!
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upiter622
1527440409
Я раз десять прокрутил этот момент на ютубе,рамос грубо нарушил,судья все это видел и ноль внимания!Посмотрите,убедитесь что это даже прием самбо!
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Football06
1527441398
Самое прикольное его защищают, Рамоса я имею ввиду.. Рамос гнилой человек. Просто мешок с говн.. Мягко говорят а вы его ещё защищаете, стоит чуть его тронуть сам падает и корчится и плачет и ноет и сам так грубо обходится.. Гниль!!!!
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GoldPlayFIFARus9
1527442588
Реал может выигрывать лиги чемпионов хоть каждый год,но пока он целиком и полностью состоит из таких потешных клоунов как Серхио Рамос - уважать этот клуб не будет никто (с) Джиннаро Гаттузо
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zigbert
1527444359
Желательно что бы в этом эпизоде разобралась независимая экспертная комиссия.
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ks75
1527449786
Реал, как великий клуб, закончился с уходом поколения Зидана, Рауля и ко... Тогда были именно футболисты и играли они в футбол, побеждая мастерством, умением и при этом помня о чести и уважении к себе и сопернику. Сейчас же Реал сборище каких-то клоунов и пид...в, которые вымучивают и выплакивают результат на поле, кривляясь как бабы и бьющие соперника из под тишка. Ушло поколение настоящих бойцов, пришло поколение непонятно чего, объедененое словом-унисекс
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Psih86
1527450663
Ведь каждый год одно и тоже,даже не интересно смотреть,потому что справедливости в наше время нет. Когда Реал выигрывал и чтобы не было вот таких споров?...где Реал там обязательно какое-то гавно. Сейчас вот специально травмировали лучшего игрока команды,до этого левый пенальти с Юве,год назад удаления в двух играх с Баварией,помню плевки Рамоса в игроков,а помню еще был Пепе,такой же черт всегда специально косил лучших итд итд. и таких случаев десятки за последнее время.
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Football06
1527452740
Самое прикольное все говорят это лучший Реал почему! ? Потому что когда были Бойцы Карлос Зидан Рауль у них не было трофеев но у них была игра и они запомнились мощью и просто любовью к игре в первую очередь.. А щас что есть трофеи но нету человечества.. Симулируют выплакивают плачут и тд. Из под тишка бьют лучших чтоб потом проблем не было.. И это каждый год.. Почему УЕФА ФИФА не делают санкций? Почему не штрафуют Рамоса хотя бы.. Почему нет наказаний? Зато что сам себя и свое здоровье погубил марихуаной это наказание а то что других губишь это норм.. Ведь ты доставляешь боль другим и тем самым показываешь что футбол щас это бизнес в котором выигрывают не сильные а хитрые и скольские типы Вроде Рамоса.. Справедливости никакой.. На Рамоса Гитлера или Сталина не находят? Наказать! Расстрелять на.уй
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