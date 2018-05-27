150 тысяч человек подписали петицию с требованием наказать Рамоса за эпизод с травмой Салаха

На сайте change.org была создана петиция с требованием наказать защитника «Реала» Серхио Рамоса по итогам финального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:1). Создатель петиции утверждает, что Рамос умышленно нанес травму форварду мерсисайдцев Мохамеду Салаху.

В середине первого тайма Салах получил травму плеча в единобростве с испанским защитником и был вынужден покинуть поле.

За 18 часов петицию подписали 150 тысяч человек.

Рамос: «Скорейшего выздоровления, Салах. Будущее ждет тебя»