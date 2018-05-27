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  • Черчесов: «Не сказал бы, что у нас хуже получается играть в четыре защитника, чем в пять»

Черчесов: «Не сказал бы, что у нас хуже получается играть в четыре защитника, чем в пять»

27 мая 2018, 14:29
8

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о схемах, по которым играет команда.

– Многие обсуждают, что сборная перешла на схему с четырьмя защитниками.

– Не перешла. Да, тренируем ее чуть больше, что греха таить, – где-то 60 на 40%. Как играть в пять, игроки знают – и в клубах своих большинство защитников (Кудряшов, Игнашевич, Гранат) эту схему использует. Поэтому, если брать пропорции, перегиб в сторону четырех защитников не потому, что так будем играть, а именно по этой причине.

– Можно ли говорить о том, какая схема из этих двух подходит данному подбору игроков больше?

– Только контрольные игры покажут. Есть теория, а есть практика. Если я вам все расскажу, моим коллегам и работать не надо будет.

– Если футболистам удобнее играть в три центральных, значит ли это, что этими 60 процентами вы выводите их из зоны комфорта, чтобы они более синхронно на четыре перестраивались, потому что так они играют хуже?

– Не сказал бы. Мы уже и в четыре пробовали, и не сказал бы, что получается хуже. С теми же испанцами во втором тайме. Правда, тогда были другие игроки – Джикия и Васин. И сейчас с французами последние 20 минут уже попробовали.

Черчесов: «Если понадобится, вызовем Глушакова»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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Федя Кабак
1527421683
Что он несёт? Очнитесь руководство РФС! Гнать его в жопу
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acer2003
1527423377
Играйте в 8-мь ,самая лучшая схема для сборной .....
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Andrew01
1527423508
Конечно хуже не получается, потому что хуже некуда уже, скоро без защитников можно играть и говорить получается не хуже чем с защитниками.
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vladimir-7
1527423900
Судя по ответам, Черчесов и сам, как тренер, ничего не понимает ни в стратегии, ни в тактике игры в футбол.
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OfaZavr
1527434082
методом тыка пытается разобраться в том в чем не разбирается)
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омск55
1527439277
Черчесов: «Не сказал бы, что у нас хуже получается играть в четыре защитника, чем в пять» ДА У ВАС НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
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zigbert
1527440356
Пока никакая схема не помогает даже в контрольных играх.
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