Черчесов: «Если понадобится, вызовем Глушакова»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о возможном вызове полузащитника Дениса Глушакова на ЧМ.

– После объявления списка 28-ми критики в ваш адрес было немало. Прежде всего это касалось не приглашения Дениса Глушакова.

– Вы это называете «критикой», мы – «обсуждением». Это абсолютно нормально. Не вызвали бы кого-то другого, обсуждали бы другого. По-настоящему же важно то, о чем мы говорили с Глушаковым и на чем мы с ним расстались.

– А на чем вы расстались?

– На том, что ситуация – такая, какая она есть. Он готовится. И если он нам понадобится, то мы его вызовем.

Черчесов: «Никогда ни с кем не ругался. Ни разу»