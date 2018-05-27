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Черчесов: «Если понадобится, вызовем Глушакова»

27 мая 2018, 13:27
29

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о возможном вызове полузащитника Дениса Глушакова на ЧМ.

– После объявления списка 28-ми критики в ваш адрес было немало. Прежде всего это касалось не приглашения Дениса Глушакова.

– Вы это называете «критикой», мы – «обсуждением». Это абсолютно нормально. Не вызвали бы кого-то другого, обсуждали бы другого. По-настоящему же важно то, о чем мы говорили с Глушаковым и на чем мы с ним расстались.

– А на чем вы расстались?

– На том, что ситуация – такая, какая она есть. Он готовится. И если он нам понадобится, то мы его вызовем.

Черчесов: «Никогда ни с кем не ругался. Ни разу»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Спартак Глушаков Денис Черчесов Станислав
Комментарии (29)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Ilya Lapsin
1527417978
Было-бы здорово если вызвали его.Здоровья Денису.
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mikitka
1527419160
эх... почему в этой стране есть всё, кроме 11 нормальных футболистов?
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Bobafett
1527420171
Этого о$***** вообще кто нибудь понимает в жизни, о чем он вообще вещает???
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Антон bx14e
1527423361
Зачем ты живешь,Черчесов? Зачем берешь с родной страны полмиллиона в день? тебе 5 тысяч не хватит?..жилье оплачивают,кормят,переезды,перелеты,все к твоим дырявым ногам... а ты еще и грабишь страну,ни малейшего понятия не имеешь о футболе.схема игры г-вно полное! ни атаки,ни мысли...какой же ты урод! как тебе не стыдно??
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Алексстелс
1527424219
Ты *** Денисова вызови,это тебе говорит болела Спартака!
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Полная Канистра
1527427923
его речи напоминают блеянью высокомерного барана
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OfaZavr
1527433482
да Глушаков конечно не лучший сезон провел и сейчас после травмы может не в лучшей форме но думаю он должен быть в окончательном списке а форму набрать смог бы за контрольные игры и тренировки.
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tesch
1527434514
Лучше тренеру вовсе не комментировать такие решения.
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Мары
1527442306
3 года вызывать в основу, а в самом конце взять и отцепить.Аксюморон. Жену отдай дяде , а сам иди к ляди.
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Братья Васильевы
1527443800
Это не тот игрок, который изменит результат.
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