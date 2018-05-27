Роналду в пятый раз выиграл Лигу чемпионов. Это рекорд

В финальном матче Лиги чемпионов «Реал» в Киеве обыграл «Ливерпуль» (3:1) и в третий раз подряд выиграл турнир.

Нападающий мадридского клуба Криштиану Роналду стал пятикратным победителем Лиги чемпионов. Это рекорд.

Четыре раза португалец выиграл еврокубок с «Реалом», один раз – с «Манчестер Юнайтед».

Четыре раза побеждали в Лиге чемпионов Кларенс Зеедорф, Хави, Андрес Иньеста, Лионель Месси и Жерар Пике.

Бэйл забил самый сумасшедший гол в истории финалов. Неописуемая красота!