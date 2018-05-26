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    Самедов: «В 22-23 года хомячил все подряд. В отпуске мог набрать 79 килограммов при игровом весе 74»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о своих пристрастиях в еде, а также признался, что в молодости не ограничивал себя в употреблении пищи.

    – Любимое блюдо?

    – По настроению. Обожаю стейки. Но не больше двух раз в неделю. Говорят, мясо нельзя часто есть. Люблю тайскую и итальянскую кухню. Иногда элементарно хочется борща.

    – Когда последний раз были в «Макдональдсе»?

    – Давно. Хотя недавно с сыном заходили в бургерную. Побаловал себя после сезона.

    – Рекордный вес после отпуска?

    – Как постарше стал, почти не набираю: при игровом весе 74 кг могу набрать до 76 или 76,5. Это вообще не критично. А когда молодой был, доходило до безумств: и 78 было, и 79. Это во времена первого прихода в «Локомотив». 22-23 года – хомячил все подряд.

    Источник: Sport24

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    26.05.2018 13:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +982

      O-Z 26 мая 2018, 19:26

      Арбузы и дыни ты хомячил

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 26 мая 2018, 14:47

      А еду для псов тоже хомячит наверное)

      -1
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      ...
      Рейтинг: +54662

      MaxRnD > Федя Кабак 26 мая 2018, 18:28

      Щас уже зубов нет, поэтому кости грызть перестал

      4
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