Самедов: «В 22-23 года хомячил все подряд. В отпуске мог набрать 79 килограммов при игровом весе 74»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о своих пристрастиях в еде, а также признался, что в молодости не ограничивал себя в употреблении пищи.

– Любимое блюдо?

– По настроению. Обожаю стейки. Но не больше двух раз в неделю. Говорят, мясо нельзя часто есть. Люблю тайскую и итальянскую кухню. Иногда элементарно хочется борща.

– Когда последний раз были в «Макдональдсе»?

– Давно. Хотя недавно с сыном заходили в бургерную. Побаловал себя после сезона.

– Рекордный вес после отпуска?

– Как постарше стал, почти не набираю: при игровом весе 74 кг могу набрать до 76 или 76,5. Это вообще не критично. А когда молодой был, доходило до безумств: и 78 было, и 79. Это во времена первого прихода в «Локомотив». 22-23 года – хомячил все подряд.