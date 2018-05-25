«Краснодар» может купить Жиго или Коатеса

«Краснодар» ведет работу по приобретения игрока в линию обороны, сообщил комментатор и инсайдер Нобель Арустамян. На данный момент «быки» рассматривают две кандидатуры.

«Краснодар» продолжает поиски еще одного защитника. Теперь осталось два варианта. Первый – Самуэль Жиго из «Гента», который изначально был главной целью «быков», но пока с ним не все согласовали. Есть некоторые нюансы по агентскому вознаграждению и по контракту футболиста, но переговоры по-прежнему продолжаются.

И второй вариант – уругвайский защитник «Спортинга» Себастьян Коатес. Он дорогой футболист, его минимальная цена порядка 12 миллионов евро, но с ним также переговоры продолжаются», – сказал Арустамян в очередном выпуске своей передачи «Секретные материалы» на YouTube.