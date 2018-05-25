Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дефур покинул сборную Бельгии вслед за Наингголаном

    Полузащитник «Бернли» Стивен Дефур объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии.

    30-летний футболист, не играющий с января, выступал в составе национальной команде с 2006 года. За это время он провел 52 матча, в которых забил два гола.

    «Все хорошее заканчивается. Удачи вам в России, сборная Бельгии. Вы можете это сделать!» – написал Дефур в твиттере.

    Ранее о завершении международной карьеры объявил полузащитник Раджа Наингголан.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2018 10:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 25 мая 2018, 17:23

      Ну сейчас футболисты обнаглевшие все кто хочет завершает карьеру и возвращается когда вздумается

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11