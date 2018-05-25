Дефур покинул сборную Бельгии вслед за Наингголаном

Полузащитник «Бернли» Стивен Дефур объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии.

30-летний футболист, не играющий с января, выступал в составе национальной команде с 2006 года. За это время он провел 52 матча, в которых забил два гола.

«Все хорошее заканчивается. Удачи вам в России, сборная Бельгии. Вы можете это сделать!» – написал Дефур в твиттере.

Ранее о завершении международной карьеры объявил полузащитник Раджа Наингголан.