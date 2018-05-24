Ромащенко: «Наш штаб в сборной России – как д’Артаньян и три мушкетера»

Тренер сборной России Мирослав Ромащенко сравнил свой штаб с героями произведения Александра Дюма «Д’Артаньян и три мушкетера». Специалисты работают совместно уже более пяти лет.

– У вас сложилась дружная четверка, которая не разбивается нигде – Станислав Черчесов, Вы, Гинтарас Стауче и Владимир Паников.

– Супруга тоже мне говорила: молодцы, всегда вместе. Я ответил: «Лена, мы – д'Артаньян и три мушкетера».

– С Д'Артаньяном понятно, а кто есть кто из остальных?

– Тут сложнее. Я точно не романтик, в отличие от Паникова. Значит, Арамис – это он. А вот никого комплекции Портоса у нас нет. Мы все – один за всех и все за одного. Наши сражения зачастую незаметны снаружи. Это планирование тренировочного процесса, дискуссии о правильности или неправильности того или иного решения.