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  • Ромащенко: «Наш штаб в сборной России – как д’Артаньян и три мушкетера»

Ромащенко: «Наш штаб в сборной России – как д’Артаньян и три мушкетера»

24 мая 2018, 21:53
13

Тренер сборной России Мирослав Ромащенко сравнил свой штаб с героями произведения Александра Дюма «Д’Артаньян и три мушкетера». Специалисты работают совместно уже более пяти лет.

– У вас сложилась дружная четверка, которая не разбивается нигде – Станислав Черчесов, Вы, Гинтарас Стауче и Владимир Паников.

– Супруга тоже мне говорила: молодцы, всегда вместе. Я ответил: «Лена, мы – д'Артаньян и три мушкетера».

– С Д'Артаньяном понятно, а кто есть кто из остальных?

– Тут сложнее. Я точно не романтик, в отличие от Паникова. Значит, Арамис – это он. А вот никого комплекции Портоса у нас нет. Мы все – один за всех и все за одного. Наши сражения зачастую незаметны снаружи. Это планирование тренировочного процесса, дискуссии о правильности или неправильности того или иного решения.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав Ромащенко Мирослав
Комментарии (13)
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vladik12
1527188131
Саудиты, египтяне, уругвайцы этому д'Артаньяну засунут все перья в задницу.
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val-berezko
1527188346
Успехов "мушкетеры" на ЧМ! А то как бы ваш Д,Артаньян не усох после группы.
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ArReal
1527188426
Судя по "фантастическим" результатам - скорее "фантастическая" четвёрка!!!а по интеллекту так вообще- скорее черепашки ниндзя....
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yorgenbarenz
1527191504
Хорошего о себе мнения.Бригада шабашников в брезентовых рукавицах,а не мушкетёры....
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Axe111
1527193584
Сборище физруков
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Мары
1527194642
Какое интересное сравнение. Интересно, а кто претендует на роль кардинала на предстоящем первенстве мира ?Сдаётся мне, что эта фигура уже в первом акте отправит Дартаньяна на ядре летать, аки Мюнхаузена.
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VikNMar
1527196416
Черчесов 1,5 Партоса .........
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shinnik
1527218284
Планше, Гримо, Базен и Мушкетон..
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zigbert
1527231568
Хорошо бы это сравнение великолепных побед мушкетеров перешло на нашу многострадальную сборную.Удачи.
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тщмек 19
1527243319
Кароч, Дзюбе будет несладко с таким конкурентом по писдобольству...
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