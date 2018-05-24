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    Ромащенко: «Наш штаб в сборной России – как д’Артаньян и три мушкетера»

    Тренер сборной России Мирослав Ромащенко сравнил свой штаб с героями произведения Александра Дюма «Д’Артаньян и три мушкетера». Специалисты работают совместно уже более пяти лет.

    – У вас сложилась дружная четверка, которая не разбивается нигде – Станислав Черчесов, Вы, Гинтарас Стауче и Владимир Паников.

    – Супруга тоже мне говорила: молодцы, всегда вместе. Я ответил: «Лена, мы – д'Артаньян и три мушкетера».

    – С Д'Артаньяном понятно, а кто есть кто из остальных?

    – Тут сложнее. Я точно не романтик, в отличие от Паникова. Значит, Арамис – это он. А вот никого комплекции Портоса у нас нет. Мы все – один за всех и все за одного. Наши сражения зачастую незаметны снаружи. Это планирование тренировочного процесса, дискуссии о правильности или неправильности того или иного решения.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.05.2018 21:53
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 25 мая 2018, 13:15

      Кароч, Дзюбе будет несладко с таким конкурентом по писдобольству...

      0
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 09:59

      Хорошо бы это сравнение великолепных побед мушкетеров перешло на нашу многострадальную сборную.Удачи.

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 мая 2018, 06:18

      Планше, Гримо, Базен и Мушкетон..

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 25 мая 2018, 00:15

      А кто кардинал ?

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 25 мая 2018, 00:13

      Черчесов 1,5 Партоса .........

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 мая 2018, 23:44

      Какое интересное сравнение.
      Интересно, а кто претендует на роль кардинала на предстоящем первенстве мира ?Сдаётся мне, что эта фигура уже в первом акте отправит Дартаньяна на ядре летать, аки Мюнхаузена.

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 24 мая 2018, 23:26

      Сборище физруков

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 мая 2018, 22:51

      Хорошего о себе мнения.Бригада шабашников в брезентовых рукавицах,а не мушкетёры....

      3
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 24 мая 2018, 22:00

      Судя по "фантастическим" результатам - скорее "фантастическая" четвёрка!!!а по интеллекту так вообще- скорее черепашки ниндзя....

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      Рейтинг: +592

      spaike > AtticusFinch 25 мая 2018, 04:19

      Ну зачем же обижать черапашек???

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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch > spaike 25 мая 2018, 12:40

      Я и так сдержался - и не сказал, что Мудко - Сплинтер))

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      Рейтинг: +834

      val-berezko 24 мая 2018, 21:59

      Успехов "мушкетеры" на ЧМ! А то как бы ваш Д,Артаньян не усох после группы.

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