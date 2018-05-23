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    Глушаков: «Не нужно психологически убивать игроков сборной еще до ЧМ»

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал о тренировочном процессе. Игрок попал в резервный состав российской сборной на ЧМ-2018 и не поехал на сбор команды в Австрию.

    «Вчера тренировался, позавчера тренировался. Сейчас все закончится, буду тренироваться. Я выполняю программу, которую мне дают. В любой момент готов приехать в сборную, если вызовут. Мое дело – тренироваться.

    Конечно, нужно обязательно верить [в сборную], будет сложно, нужно поддерживать. Чтобы ребята чувствовали поддержку, не нужно их убивать психологически еще до чемпионата. Им сложно, сборной, футболистам, болельщикам нужно объединиться – тогда может быть результат.

    Созванивался ли с теми, кто сейчас тренируется в Австрии? Пусть готовятся. Они сейчас набирают форму», – сказал Глушаков.

    Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе соперниками россиян будут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

    Источник: ТАСС

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    23.05.2018 12:25
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 25 мая 2018, 08:23

      Психологически убивать после ЧМ поздно будет,хватить экспериментировать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 24 мая 2018, 14:15

      Зачем убивать мертвого, если он уже мертвый

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 24 мая 2018, 12:18

      "Им сложно, сборной, футболистам, болельщикам нужно объединиться – тогда может быть результат."...................а кто мешает игрокам сборной объединится и дать результат? только сами игроки сборной и его тренеры, и результат могут дать только квалифицированные игроки, а таковых у нас минимум пара тройка,если такие игроки как Ерохин проходит в основу сборной то извините у меня нет веры в эту сборную,Зенит не прошел в ЛЧ "благодаря" Ерохину и НИКТО этого не видит.

      0
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      Рейтинг: +13

      Алексей Неко 24 мая 2018, 10:35

      Наши тренеры и футболисты - люди ранимые и требуют к себе любви и преданности болельщиков. Чтобы не травмировать свою психику - поехали тренироваться за границу: это понятно - в России нет футбольных полей отвечающих требованиям наших футбольных "звёзд". Я,одного не понимаю: "мастерство" наших футболистов стоит на уровне дворовых команд(в сравнении с европейским футболом),а они плучают зарплату,как игроки топ-уровня! Развлекать зрителей - это их предназначение,но зачем отождествлять себя,как нормальных игроков?! Вы призываете болеть за сборную и поддерживать наших "футболистов"..А,с чего ради?! Люди,отстаивающие честь страны,отдают все силы для достижения победы,а у наших спортсменов - на первом месте стоит "Золотой телец", а родина - для них имеет эфимерное значение!

      -1
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 23 мая 2018, 23:21

      У нас самая слабая сборная за все времена, и самый никудышный тренер. Глушаков один из худших.

      1
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 21:22

      Переживает конечно Денис, ситуация со сборной сложилась не в его пользу.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 мая 2018, 18:30

      сейчас наоборот от многих вижу слова поддержки в адрес сборной, к чему он вдруг это сказал, а вот после ЧМ (в зависимости от стараний конечно) могут и начать словесно убивать)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > altair2004 24 мая 2018, 04:21

      Не без оснований.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > altair2004 24 мая 2018, 10:05

      да конечно, всем всё нравиться не может, мне и самому кое-что непонятно и кое-что не нравиться, но все же мы изменить ничего не можем, остается только поддерживать.

      2
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      Рейтинг: +411

      aam 23 мая 2018, 17:45

      Вы сами себя давно опозорили...

      0
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      Рейтинг: +118

      clozzi 23 мая 2018, 17:45

      То, что мертво, умереть не может :)

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 23 мая 2018, 17:31

      Никто вас не убивает.Досада имеет место у всех.Если бы не было хоккея,то все бы думали,что такие мы неуклюжие по жизни.НО! В хоккей-то мы можем! Естественно,народ понимает,что в футбольном хозяйстве у нас непорядок,раз не можем набрать 11 человек,которые не опозорят страну.Есть и вопрос: Кто виноват и что делать?Но тут,Денис,извини,всплывает светлый образ вождя мирового пролетариата,вяленые останки которого мирно лежат на Красной площади.Он радикально мыслил и у него многое получалось.Например: " Кто виноват? А-а-а!Троцкий- проститутка?! Немедленно контру расстрелять!"

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