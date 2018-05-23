Глушаков: «Не нужно психологически убивать игроков сборной еще до ЧМ»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал о тренировочном процессе. Игрок попал в резервный состав российской сборной на ЧМ-2018 и не поехал на сбор команды в Австрию.

«Вчера тренировался, позавчера тренировался. Сейчас все закончится, буду тренироваться. Я выполняю программу, которую мне дают. В любой момент готов приехать в сборную, если вызовут. Мое дело – тренироваться.

Конечно, нужно обязательно верить [в сборную], будет сложно, нужно поддерживать. Чтобы ребята чувствовали поддержку, не нужно их убивать психологически еще до чемпионата. Им сложно, сборной, футболистам, болельщикам нужно объединиться – тогда может быть результат.

Созванивался ли с теми, кто сейчас тренируется в Австрии? Пусть готовятся. Они сейчас набирают форму», – сказал Глушаков.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе соперниками россиян будут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.