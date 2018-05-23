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  • Глушаков: «Не нужно психологически убивать игроков сборной еще до ЧМ»

Глушаков: «Не нужно психологически убивать игроков сборной еще до ЧМ»

23 мая 2018, 12:25
41

Полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал о тренировочном процессе. Игрок попал в резервный состав российской сборной на ЧМ-2018 и не поехал на сбор команды в Австрию.

«Вчера тренировался, позавчера тренировался. Сейчас все закончится, буду тренироваться. Я выполняю программу, которую мне дают. В любой момент готов приехать в сборную, если вызовут. Мое дело – тренироваться.

Конечно, нужно обязательно верить [в сборную], будет сложно, нужно поддерживать. Чтобы ребята чувствовали поддержку, не нужно их убивать психологически еще до чемпионата. Им сложно, сборной, футболистам, болельщикам нужно объединиться – тогда может быть результат.

Созванивался ли с теми, кто сейчас тренируется в Австрии? Пусть готовятся. Они сейчас набирают форму», – сказал Глушаков.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе соперниками россиян будут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (41)
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VVVnnn
1527068944
Я верю в сборную, но ничего не жду. Три поражения, так три поражения, не удивлюсь. Выйдите из группы - будете героями.
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Боцман59rus
1527070113
- сделайте это после...
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insider_retro
1527070719
Не убивать неубиваемое, что бы достичь недостижимого...))
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oyabun
1527073949
Объективно, эта сборная по составу игроков самая слабая по сравнению даже с составами предыдущими. Конечно здесь и ряд травм ключевых игроков сказался, но факт есть факт. Так что если вспомнить что наши предыдущие сборные после памятного 3-го места на евро ничего не добивались, то уж с этой... убивай не убивай игроков, не имеет значения.
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raritet
1527077476
Что значит верить? Допустим лично я верю, что самые техничные игроки - это представители южных команд-Испания, Португалия, Чили, Мексика, Аргентина. Самые управляемые и дисциплинированные -Германия, Австрия.Представители Северных команд будут добиваться на поле результата за счет самоотверженности. Я не верю что что-либо из этих качеств есть в сборной России. Для нее характерно , как бы это сказать одним словом-АВОСЬ.Болельщиков, господин Глушаков ,не нужно принимать за идиотов. Многие из них понимают , что за деньги, ну за очень большие деньги вы станете немного быстрее двигаться , но ровно настолько , чтобы у всех появилась надежда: Смотрите , а они бегают? А вдруг они и из группы выйдут? Я же , как средний обыватель вижу: техники нет и не будет, самоотверженности не дождетесь, дисциплина -это не по адресу...
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Сибирь за Спартак
1527080983
Есть чуйка, что его Черчес вызовет.
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AlfavitЪ
1527081817
Есть вечный русский отмаз - игроки перегорели.
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OfaZavr
1527089434
сейчас наоборот от многих вижу слова поддержки в адрес сборной, к чему он вдруг это сказал, а вот после ЧМ (в зависимости от стараний конечно) могут и начать словесно убивать)
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zigbert
1527099767
Переживает конечно Денис, ситуация со сборной сложилась не в его пользу.
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Shogun
1527160546
Зачем убивать мертвого, если он уже мертвый
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