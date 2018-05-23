Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Анчелотти согласовал трехлетний контракт с «Наполи», Сарри будет уволен

    Бывший главный тренер «Баварии», «Реала», «ПСЖ», «Челси» и «Милана» Карло Анчелотти в следующем сезоне может возглавить «Наполи».

    Во вторник 58-летний специалист встречался с представителями неаполитанского клуба. Разговор продлился около трех часов. Стороны обсудили и согласовали трехлетний контракт. Переговоры продолжатся в среду, когда должны быть улажены последние детали.

    В данный момент «Наполи» возглавляет Маурицио Сарри, который является кандидатом на пост главного тренера «Челси» и «Зенита». В случае, если клуб сможет договориться с Анчелотти, Сарри будет уволен со своего поста.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.05.2018 09:06
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 20:42

      Настоящая тренерская чехарда.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 мая 2018, 10:53

      интересный вариант развития событий, Сарри от Зенита предложения не получал, но если уйдет из Наполи то может и получит)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 23 мая 2018, 10:23

      будет вообще другой тренер,все ЭТИ САрри-Семаки просто пыль в глаза.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 23 мая 2018, 10:11

      а может просто сарри давно уже мыслями в челси

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 23 мая 2018, 10:06

      Значит все-таки не Семак, а жаль!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 23 мая 2018, 09:54

      Сарри в Зенит,опять новые игроки,опять мимо Лиги чемпионов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 23 мая 2018, 09:38

      Походу Сарри переходит в Зенит, а Семак будет тащить Уфу в еврокубках

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha 23 мая 2018, 09:27

      То есть 8 млн. отступных сами собой рассосались. Это говорит только об одном. Сарри уже одной ногой в Зените, тем более исходя из проблем Абрамовича, которые не могут не сказаться на Челси.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > neveldomha 23 мая 2018, 09:29

      Сарри точно не пойдет в Зенит он скорее всего перейдет в Челси

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +447

      Rainmaker > neveldomha 23 мая 2018, 10:26

      А что там у него за проблемы?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +844

      lejnin > Rainmaker 23 мая 2018, 11:33

      визу не выдают, да и имущество могут конфисковать

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11