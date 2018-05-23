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  • Анчелотти согласовал трехлетний контракт с «Наполи», Сарри будет уволен

Анчелотти согласовал трехлетний контракт с «Наполи», Сарри будет уволен

23 мая 2018, 09:06
11

Бывший главный тренер «Баварии», «Реала», «ПСЖ», «Челси» и «Милана» Карло Анчелотти в следующем сезоне может возглавить «Наполи».

Во вторник 58-летний специалист встречался с представителями неаполитанского клуба. Разговор продлился около трех часов. Стороны обсудили и согласовали трехлетний контракт. Переговоры продолжатся в среду, когда должны быть улажены последние детали.

В данный момент «Наполи» возглавляет Маурицио Сарри, который является кандидатом на пост главного тренера «Челси» и «Зенита». В случае, если клуб сможет договориться с Анчелотти, Сарри будет уволен со своего поста.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Трансферы Наполи Анчелотти Карло Сарри Маурицио
Комментарии (11)
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neveldomha
1527056830
То есть 8 млн. отступных сами собой рассосались. Это говорит только об одном. Сарри уже одной ногой в Зените, тем более исходя из проблем Абрамовича, которые не могут не сказаться на Челси.
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Stavropolets
1527057505
Походу Сарри переходит в Зенит, а Семак будет тащить Уфу в еврокубках
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VeniaminS
1527058475
Сарри в Зенит,опять новые игроки,опять мимо Лиги чемпионов.
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mialkov
1527059195
Значит все-таки не Семак, а жаль!
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серега кашин
1527059504
а может просто сарри давно уже мыслями в челси
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3a zenit
1527060197
будет вообще другой тренер,все ЭТИ САрри-Семаки просто пыль в глаза.
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OfaZavr
1527061981
интересный вариант развития событий, Сарри от Зенита предложения не получал, но если уйдет из Наполи то может и получит)
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zigbert
1527097372
Настоящая тренерская чехарда.
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