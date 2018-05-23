Анчелотти согласовал трехлетний контракт с «Наполи», Сарри будет уволен

Бывший главный тренер «Баварии», «Реала», «ПСЖ», «Челси» и «Милана» Карло Анчелотти в следующем сезоне может возглавить «Наполи».

Во вторник 58-летний специалист встречался с представителями неаполитанского клуба. Разговор продлился около трех часов. Стороны обсудили и согласовали трехлетний контракт. Переговоры продолжатся в среду, когда должны быть улажены последние детали.

В данный момент «Наполи» возглавляет Маурицио Сарри, который является кандидатом на пост главного тренера «Челси» и «Зенита». В случае, если клуб сможет договориться с Анчелотти, Сарри будет уволен со своего поста.