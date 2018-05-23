Гранат: «Сборная России еще не определилась со схемой игры»

Защитник сборной России Владимир Гранат подчеркнул, что команда еще не определилась с со схемой игры. Футболист также добавил, что возвращение Сергея Игнашевича положительно сказывается на сборной.

«Мы варьируем состав, наверное, чем ближе к турниру, тем ясней будет состав, тренер решит [по какой схеме играть].

По какой комфортно мне? Какую выберет тренер, по такой и комфортно.

Конечно, присутствие Игнашевича положительно влияет на команду. У такого футболиста можно набираться опыта. Думаю, вся команда рада, что он с нами», – сказал Гранат.