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    Гранат: «Сборная России еще не определилась со схемой игры»

    Защитник сборной России Владимир Гранат подчеркнул, что команда еще не определилась с со схемой игры. Футболист также добавил, что возвращение Сергея Игнашевича положительно сказывается на сборной.

    «Мы варьируем состав, наверное, чем ближе к турниру, тем ясней будет состав, тренер решит [по какой схеме играть].

    По какой комфортно мне? Какую выберет тренер, по такой и комфортно.

    Конечно, присутствие Игнашевича положительно влияет на команду. У такого футболиста можно набираться опыта. Думаю, вся команда рада, что он с нами», – сказал Гранат.

    Источник: ТАСС

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    23.05.2018 00:01
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 24 мая 2018, 01:00

      Будете, как всегда, бегать "вперёд-назад".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 19:46

      Пора бы уж определится, времени в обрез.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 23 мая 2018, 19:10

      такой у нас "тренер"... ЧМ на носу, а он со схемой не определился... и чего мы после этого можем ждать от сборной?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 23 мая 2018, 09:50

      Да мы это заметили за 4 года

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 23 мая 2018, 09:30

      Схема такая, выйди на поле, побегать и уйди с поля

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      77SAM 23 мая 2018, 09:17

      Операция «Ы». Чтоб никто не догадался.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 23 мая 2018, 08:37

      Какой-то хитрый план))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 23 мая 2018, 06:46

      Пусть над этим соперники думают.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 23 мая 2018, 06:42

      А пора бы уж..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 23 мая 2018, 05:23

      Сложно будет к нашей сборной готовиться соперникам.

      3
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