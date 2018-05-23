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  • Гранат: «Сборная России еще не определилась со схемой игры»

Гранат: «Сборная России еще не определилась со схемой игры»

23 мая 2018, 00:01
13

Защитник сборной России Владимир Гранат подчеркнул, что команда еще не определилась с со схемой игры. Футболист также добавил, что возвращение Сергея Игнашевича положительно сказывается на сборной.

«Мы варьируем состав, наверное, чем ближе к турниру, тем ясней будет состав, тренер решит [по какой схеме играть].

По какой комфортно мне? Какую выберет тренер, по такой и комфортно.

Конечно, присутствие Игнашевича положительно влияет на команду. У такого футболиста можно набираться опыта. Думаю, вся команда рада, что он с нами», – сказал Гранат.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия Игнашевич Сергей Гранат Владимир
Комментарии (13)
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mialkov
1527023204
Черчесов и не сможет определиться, к сожалению.
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Axe111
1527026356
Правильно,такой схемы не существует в природе
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yorgenbarenz
1527029921
Странно это всё.Зачем страну покинули?Дома кто-нибудь подсказал бы черчесову.И бесплатно.Попробуйте 1-0-0-10.Если не заладится,в перерыве перестраивайтесь:10 в рамке,1-впереди.Тут ведь главное-сыгранность и чувство локтя.Ну и духовные скрепы,которые вам отвалит мутко.
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ДСА
1527042236
Сложно будет к нашей сборной готовиться соперникам.
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woyser
1527053838
Какой-то хитрый план))
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77SAM
1527056251
Операция «Ы». Чтоб никто не догадался.
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Stavropolets
1527057024
Схема такая, выйди на поле, побегать и уйди с поля
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С-Пб on-line
1527058201
Да мы это заметили за 4 года
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Diesel133
1527091832
такой у нас "тренер"... ЧМ на носу, а он со схемой не определился... и чего мы после этого можем ждать от сборной?
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zigbert
1527093989
Пора бы уж определится, времени в обрез.
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