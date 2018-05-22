Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о подготовке к чемпионату мира и поделился мнением о заявлении английских фанатов, которые собираются утроить в России «сущий ад».

– По тренировкам понятна ваша роль на поле – игра в одного или двух нападающих?

– Я только вышел. Понятия пока не имею. Я думаю, что в любом случае игра, думаю, будет поставлена, чтобы была скорость, агрессия.

– Ощущаете давление перед чемпионатом мира?

– Пока ничего не ощущаю. Сейчас главное – заложить фундамент, а дальше будем смотреть.

– Широко обсуждается британская статья о том, что английские болельщики собираются устраивать беспорядки на чемпионате мира. Даже была фраза одного из фанатов, что «будет третья мировая».

– Думаю, этот человек не приедет сюда. Это крик с дивана. Все, кто попробуют приехать к нам с мечом, могут не выйти из самолета или вагона, поэтому я бы на их месте приехал насладиться нашей страной, тем, что у нас все хорошо, медведи в зоопарках, а все остальные люди адекватные.

А если захотят грубости, то в нашей стране умеют преподать урок. Думаю, что в нашей стране будут все нежными, потому что по-другому никак.

Английские фанаты пообещали устроить в России во время ЧМ-2018 «сущий ад»