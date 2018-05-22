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    Дзюба – об английских фанатах: «Если захотят грубости, то в нашей стране умеют преподать урок»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о подготовке к чемпионату мира и поделился мнением о заявлении английских фанатов, которые собираются утроить в России «сущий ад».

    – По тренировкам понятна ваша роль на поле – игра в одного или двух нападающих?

    – Я только вышел. Понятия пока не имею. Я думаю, что в любом случае игра, думаю, будет поставлена, чтобы была скорость, агрессия.

    – Ощущаете давление перед чемпионатом мира?

    – Пока ничего не ощущаю. Сейчас главное – заложить фундамент, а дальше будем смотреть.

    – Широко обсуждается британская статья о том, что английские болельщики собираются устраивать беспорядки на чемпионате мира. Даже была фраза одного из фанатов, что «будет третья мировая».

    – Думаю, этот человек не приедет сюда. Это крик с дивана. Все, кто попробуют приехать к нам с мечом, могут не выйти из самолета или вагона, поэтому я бы на их месте приехал насладиться нашей страной, тем, что у нас все хорошо, медведи в зоопарках, а все остальные люди адекватные.

    А если захотят грубости, то в нашей стране умеют преподать урок. Думаю, что в нашей стране будут все нежными, потому что по-другому никак.

    Английские фанаты пообещали устроить в России во время ЧМ-2018 «сущий ад»

    Источник: Р-Спорт

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    22.05.2018 20:23
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 19:08

      Идиотов хватает и у них, и у нас. Только вот не надо сейчас нагнетать обстановку. ЧМ должен стать праздником футбола.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 мая 2018, 09:49

      это тот редкий случай когда с Дзюбой можно согласиться)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 23 мая 2018, 03:25

      У английских "ультрас" два варианта посещения чемпионата мира по футболу в России , либо с синяками бежать из нашей страны либо наслаждаться футболом сборных мира , иного не предусмотренно . А вообще я представляю сколько будет разного рода провокаций для того что бы еще больше очернить Россию .

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 22 мая 2018, 22:56

      Дзюба мягко говоря глупый и не умный чел!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Uruguay2018 22 мая 2018, 21:57

      Нормально.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +263

      Джавел. 22 мая 2018, 21:37

      Мнение футболишки.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 22 мая 2018, 20:44

      Главное что бы на поле нежным не был!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 22 мая 2018, 20:30

      Дзюбиньо сказал , как отрезал не чего добавить)

      7
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      Рейтинг: +168

      Ilya Lapsin 22 мая 2018, 20:30

      Артем все верно сказал.Россия дружелюбная страна.

      6
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