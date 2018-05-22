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  • Дзюба – об английских фанатах: «Если захотят грубости, то в нашей стране умеют преподать урок»

Дзюба – об английских фанатах: «Если захотят грубости, то в нашей стране умеют преподать урок»

22 мая 2018, 20:23
9

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о подготовке к чемпионату мира и поделился мнением о заявлении английских фанатов, которые собираются утроить в России «сущий ад».

– По тренировкам понятна ваша роль на поле – игра в одного или двух нападающих?

– Я только вышел. Понятия пока не имею. Я думаю, что в любом случае игра, думаю, будет поставлена, чтобы была скорость, агрессия.

– Ощущаете давление перед чемпионатом мира?

– Пока ничего не ощущаю. Сейчас главное – заложить фундамент, а дальше будем смотреть.

– Широко обсуждается британская статья о том, что английские болельщики собираются устраивать беспорядки на чемпионате мира. Даже была фраза одного из фанатов, что «будет третья мировая».

– Думаю, этот человек не приедет сюда. Это крик с дивана. Все, кто попробуют приехать к нам с мечом, могут не выйти из самолета или вагона, поэтому я бы на их месте приехал насладиться нашей страной, тем, что у нас все хорошо, медведи в зоопарках, а все остальные люди адекватные.

А если захотят грубости, то в нашей стране умеют преподать урок. Думаю, что в нашей стране будут все нежными, потому что по-другому никак.

Английские фанаты пообещали устроить в России во время ЧМ-2018 «сущий ад»

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Россия Дзюба Артем
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Ilya Lapsin
1527010211
Артем все верно сказал.Россия дружелюбная страна.
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h3LL1k
1527010236
Дзюбиньо сказал , как отрезал не чего добавить)
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Bobafett
1527011088
Главное что бы на поле нежным не был!
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Джавел.
1527014235
Мнение футболишки.
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Uruguay2018
1527015475
Нормально.
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САДЫЧОК
1527018961
Дзюба мягко говоря глупый и не умный чел!
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Spartanez 300
1527035115
У английских "ультрас" два варианта посещения чемпионата мира по футболу в России , либо с синяками бежать из нашей страны либо наслаждаться футболом сборных мира , иного не предусмотренно . А вообще я представляю сколько будет разного рода провокаций для того что бы еще больше очернить Россию .
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OfaZavr
1527058177
это тот редкий случай когда с Дзюбой можно согласиться)
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zigbert
1527091694
Идиотов хватает и у них, и у нас. Только вот не надо сейчас нагнетать обстановку. ЧМ должен стать праздником футбола.
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