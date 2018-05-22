Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба – о своей болезни: «Лучше перебздеть, чем недобздеть»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, что ему было психологически сложно переносить ангину, с которой он прибыл на сбор национальной команды в Австрию. По словам футболиста, его состояние пока неоптимальное, но он полностью включится в работу через пару-тройку дней.

    Сегодня Дзюба провел первую тренировку в общей группе. Сбор начался 20 мая.

    «Сегодня все хорошо. Последние сутки нет температуры, я счастлив выйти на улицу, подышать воздухом. Безумно рад ребятам, тренерам, врачам. Даже вам, журналистам! Три-четыре дня я был как в аду. Это состояние, это одиночество... Даже лампочкам в номере дал имена. Было очень тяжело, правда. Сегодня вначале работал со всеми, а потом отправили на индивидуальные упражнения.

    После болезни состояние неоптимальное. Два-три дня буду работать через не могу, а дальше включусь по полной. В какой-то момент я злился, бил копытом. Но врачи молодцы – придержали меня. В этот деле, как говорится, лучше перебздеть, чем недобздеть. Это опасно для сердца прежде всего. Года три не болел, а тут – на тебе! Но теперь смотрю в будущее с оптимизмом. Спасибо Саламычу за терпение. Для меня будет большое счастье просто вернуться в состав и тренироваться вместе со всеми», – сказал Дзюба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.05.2018 17:11
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 22 мая 2018, 19:43

      Перебдение вкупе с недобздением приводит к летальному излёту..
      до Тулы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 мая 2018, 19:25

      перебздюбил и теперь готов вернуться в состав)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 мая 2018, 19:06

      Опять этот бздун. Что у нас в сборной больше поговорить не с кем?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 мая 2018, 18:47

      Медицина у нас на высоте,все знают и о.уевают.Я не врач и поэтому советую всем иметь при себе пакетик бутонов гвоздики(продают в специях).Поел мороженого или холодной воды изрядно попил,или вообще,склонен к простуде горла-закинь в рот один бутончик и медленно рассасывай ,глотай понемногу.За день не более 3-х бутонов.Не делай процедуру много дней подряд.Делай перерывы ,всё должно иметь меру.Гвоздика малость повышает давление.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12191

      ВетеR 22 мая 2018, 18:42

      Лучше ,вообще не бздеть,Артём (

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 22 мая 2018, 18:37

      Всё, что можно уже пробздел.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 мая 2018, 18:26

      бздюн-иуда

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 22 мая 2018, 18:11

      Лучше переДзюбить, чем недоДзюбить ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 мая 2018, 17:56

      да тёма это опасно не только для сердца но и для твоей задни.ы когда врачи тебе голову лечили от того что много бздишь и галлюцинации по лампочкам вроде как имена им дал что и так ясно какие СТРОИТЕЛЬ МУДКО- ЧАБАН И ПИРОЖОК С КАПУСТОЙ

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11