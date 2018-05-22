Дзюба – о своей болезни: «Лучше перебздеть, чем недобздеть»

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, что ему было психологически сложно переносить ангину, с которой он прибыл на сбор национальной команды в Австрию. По словам футболиста, его состояние пока неоптимальное, но он полностью включится в работу через пару-тройку дней.

Сегодня Дзюба провел первую тренировку в общей группе. Сбор начался 20 мая.

«Сегодня все хорошо. Последние сутки нет температуры, я счастлив выйти на улицу, подышать воздухом. Безумно рад ребятам, тренерам, врачам. Даже вам, журналистам! Три-четыре дня я был как в аду. Это состояние, это одиночество... Даже лампочкам в номере дал имена. Было очень тяжело, правда. Сегодня вначале работал со всеми, а потом отправили на индивидуальные упражнения.

После болезни состояние неоптимальное. Два-три дня буду работать через не могу, а дальше включусь по полной. В какой-то момент я злился, бил копытом. Но врачи молодцы – придержали меня. В этот деле, как говорится, лучше перебздеть, чем недобздеть. Это опасно для сердца прежде всего. Года три не болел, а тут – на тебе! Но теперь смотрю в будущее с оптимизмом. Спасибо Саламычу за терпение. Для меня будет большое счастье просто вернуться в состав и тренироваться вместе со всеми», – сказал Дзюба.