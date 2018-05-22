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  • Дзюба – о своей болезни: «Лучше перебздеть, чем недобздеть»

Дзюба – о своей болезни: «Лучше перебздеть, чем недобздеть»

22 мая 2018, 17:11
9

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, что ему было психологически сложно переносить ангину, с которой он прибыл на сбор национальной команды в Австрию. По словам футболиста, его состояние пока неоптимальное, но он полностью включится в работу через пару-тройку дней.

Сегодня Дзюба провел первую тренировку в общей группе. Сбор начался 20 мая.

«Сегодня все хорошо. Последние сутки нет температуры, я счастлив выйти на улицу, подышать воздухом. Безумно рад ребятам, тренерам, врачам. Даже вам, журналистам! Три-четыре дня я был как в аду. Это состояние, это одиночество... Даже лампочкам в номере дал имена. Было очень тяжело, правда. Сегодня вначале работал со всеми, а потом отправили на индивидуальные упражнения.

После болезни состояние неоптимальное. Два-три дня буду работать через не могу, а дальше включусь по полной. В какой-то момент я злился, бил копытом. Но врачи молодцы – придержали меня. В этот деле, как говорится, лучше перебздеть, чем недобздеть. Это опасно для сердца прежде всего. Года три не болел, а тут – на тебе! Но теперь смотрю в будущее с оптимизмом. Спасибо Саламычу за терпение. Для меня будет большое счастье просто вернуться в состав и тренироваться вместе со всеми», – сказал Дзюба.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Дзюба Артем
Комментарии (9)
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1527000983
да тёма это опасно не только для сердца но и для твоей задни.ы когда врачи тебе голову лечили от того что много бздишь и галлюцинации по лампочкам вроде как имена им дал что и так ясно какие СТРОИТЕЛЬ МУДКО- ЧАБАН И ПИРОЖОК С КАПУСТОЙ
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Евгений Агеев
1527001905
Лучше переДзюбить, чем недоДзюбить ))
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Garrincha58
1527002760
бздюн-иуда
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Урия Гип
1527003470
Всё, что можно уже пробздел.
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ВетеR
1527003728
Лучше ,вообще не бздеть,Артём (
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yorgenbarenz
1527004067
Медицина у нас на высоте,все знают и о.уевают.Я не врач и поэтому советую всем иметь при себе пакетик бутонов гвоздики(продают в специях).Поел мороженого или холодной воды изрядно попил,или вообще,склонен к простуде горла-закинь в рот один бутончик и медленно рассасывай ,глотай понемногу.За день не более 3-х бутонов.Не делай процедуру много дней подряд.Делай перерывы ,всё должно иметь меру.Гвоздика малость повышает давление.
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DOCTOR PENALTY
1527005184
Опять этот бздун. Что у нас в сборной больше поговорить не с кем?
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OfaZavr
1527006333
перебздюбил и теперь готов вернуться в состав)))
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shinnik
1527007388
Перебдение вкупе с недобздением приводит к летальному излёту.. до Тулы.
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