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    Дзюба: «Вернусь ли я в «Зенит»? Видимо, придется»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что пока не готов обсуждать свое будущее, поскольку думает только о национальной команде, и о чемпионате мира.

    «Думал ли о том, что попаду в сборную, когда уходил из «Зенита»? Была мысль, чтобы мне дали в «Арсенал» уйти. Если бы не губернатор Тульской области, я бы не ушел никуда. Удалось заиграть, и сейчас я безумно рад, что попал в сборную. Осталось выйти на поле.

    Мое возвращение в Санкт-Петербург? Честно, даже не задумывался. В любом случае, должен буду, видимо, вернуться в «Зенит». Но сейчас я всеми мыслями, на 600 процентов тут, в сборной. Думаю о тренировках, о сборной, о выходе из группы. А когда сборная завершит свое, надеюсь, удачное выступление, тогда готов буду думать о чем угодно. А сейчас есть только национальная сборная. Все», – сказа Дзюба.

    Права на Дзюбу принадлежат «Зениту». Вторую часть минувшего сезона он провел в аренде в тульском «Арсенале».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.05.2018 16:19
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 13:16

      Дзюба сейчас похож на нашкодившего кота и его возвращение в Зенит воспримется Болельщиками негативно.

      1
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 23 мая 2018, 08:54

      Кто знает, может новый тренер и сможет вдохнуть в команду новый жизнь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      mikitka 23 мая 2018, 01:08

      Дзюбе пора в чемпионат Казахстана... там, может, будет забивать

      0
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      ...
      Рейтинг: +309

      Ден71 > mikitka 23 мая 2018, 04:07

      Ну забивать он и тут могет в 7 матчах 5 голов, в аренде. Игрок конечно не для топовых клубов, но для команд где надо что то доказывать,что он игрок он вполне целеустремленный и показывает свое лидерское Я. Он вполне будет полезен командам которые играют на характере и думаю если дадут аренду опять то конечно надо идти и сново доказывать а на скамейках нечего сидеть

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 мая 2018, 23:27

      Любовь города Артёмка , зальёт тебя по макушку, а затем разобьёт об гранитные берега города на Неве.Так скать, заслужил по полной.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 22 мая 2018, 23:18

      Арсенал- команда Дзюбы.Не надо дышать глубоко -это вредно. Надо дышать реально ,в меру сил.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 мая 2018, 21:20

      Накр ты в Зените нужен!?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 22 мая 2018, 20:57

      Чьё Буратино? Заберите!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 22 мая 2018, 20:52

      Продайте его в московский Арарат.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 22 мая 2018, 19:48

      Болельщики Зенита не примут предателя.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 22 мая 2018, 19:45

      предупреждали Спартачи,что гнида,не верил..
      дурила картонажная..

      3
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