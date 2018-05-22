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Дзюба: «Вернусь ли я в «Зенит»? Видимо, придется»

22 мая 2018, 16:19
30

Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что пока не готов обсуждать свое будущее, поскольку думает только о национальной команде, и о чемпионате мира.

«Думал ли о том, что попаду в сборную, когда уходил из «Зенита»? Была мысль, чтобы мне дали в «Арсенал» уйти. Если бы не губернатор Тульской области, я бы не ушел никуда. Удалось заиграть, и сейчас я безумно рад, что попал в сборную. Осталось выйти на поле.

Мое возвращение в Санкт-Петербург? Честно, даже не задумывался. В любом случае, должен буду, видимо, вернуться в «Зенит». Но сейчас я всеми мыслями, на 600 процентов тут, в сборной. Думаю о тренировках, о сборной, о выходе из группы. А когда сборная завершит свое, надеюсь, удачное выступление, тогда готов буду думать о чем угодно. А сейчас есть только национальная сборная. Все», – сказа Дзюба.

Права на Дзюбу принадлежат «Зениту». Вторую часть минувшего сезона он провел в аренде в тульском «Арсенале».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (30)
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hevbn 28
1526995898
Что бы никто не говорил , но я всегда был очень хорошего мнения о чисто футбольных качествах Дзюбы , если бы он всегда играл на уровне хотя бы близком к своему потенциалу , то он был бы лучшим нападающем в стране , а не Смолов и тем более не Кокорин.
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nik55
1526998381
выкупи контракт и не возвращайся
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Uruguay2018
1526998863
Такое ощущение будто это дворовая команда за мешок картошки его попросила за них поиграть. И он делает одолжение, нехотя, с ленцой.
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Урия Гип
1527002662
Не хотелось бы видеть его в Зените.
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shinnik
1527007553
предупреждали Спартачи,что гнида,не верил.. дурила картонажная..
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mamba9090909
1527007716
Болельщики Зенита не примут предателя.
Ответить
Урия Гип
1527011570
Продайте его в московский Арарат.
Ответить
Урия Гип
1527011866
Чьё Буратино? Заберите!
Ответить
prezent2017
1527013255
Накр ты в Зените нужен!?
Ответить
Мары
1527020865
Любовь города Артёмка , зальёт тебя по макушку, а затем разобьёт об гранитные берега города на Неве.Так скать, заслужил по полной.
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