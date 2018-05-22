Дзюба: «Вернусь ли я в «Зенит»? Видимо, придется»

Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что пока не готов обсуждать свое будущее, поскольку думает только о национальной команде, и о чемпионате мира.

«Думал ли о том, что попаду в сборную, когда уходил из «Зенита»? Была мысль, чтобы мне дали в «Арсенал» уйти. Если бы не губернатор Тульской области, я бы не ушел никуда. Удалось заиграть, и сейчас я безумно рад, что попал в сборную. Осталось выйти на поле.

Мое возвращение в Санкт-Петербург? Честно, даже не задумывался. В любом случае, должен буду, видимо, вернуться в «Зенит». Но сейчас я всеми мыслями, на 600 процентов тут, в сборной. Думаю о тренировках, о сборной, о выходе из группы. А когда сборная завершит свое, надеюсь, удачное выступление, тогда готов буду думать о чем угодно. А сейчас есть только национальная сборная. Все», – сказа Дзюба.

Права на Дзюбу принадлежат «Зениту». Вторую часть минувшего сезона он провел в аренде в тульском «Арсенале».