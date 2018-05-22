Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    К ЧМ-2018 выпустили специальную банкноту в 100 рублей

    Центробанк России выпустил специальную банкноту номиналом 100 рублей к чемпионату мира-2018, которая стала первой полимерной купюрой в РФ.

    «Художественная композиция лицевой стороны банкноты символизирует преемственность поколений: мальчик мечтает повторить достижения великих футболистов, таких как вратарь Лев Яшин, имя которого вписано в историю мирового футбола. На оборотной стороне изображен летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором выделяется карта России. Ниже – названия городов, в которых пройдут матчи чемпионата», – говорится в сообщении Центробанка РФ.

    Также на купюру нанесены логотип и эмблема мундиаля, которые можно увидеть только в ультрафиолетовом свете.

    Памятная банкнота будет выпущена тиражом около 20 миллионов экземпляров.

    Источник: Eurosport.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.05.2018 12:52
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +89

      ROBERTUSA 22 мая 2018, 22:37

      очень удобно для иностранцев давать чаевые. У нас это не принято, но они привыкли к этому. 500 рублей много. а вот 100 нормально. около $2.. нормальные чаевые за открытую кем-то дверь такси в америке

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > ROBERTUSA 22 мая 2018, 23:27

      Жаль, что у Вас не принято. У всех цивилизованных россиян, посещающих заведения общепита выше среднего класса (обслуживаемые официантами), принято.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +89

      ROBERTUSA > Bivaliy67 25 мая 2018, 17:40

      я не про общепит говорю. А про отели и гостиницы. Про горничных и тп. В ресторанах понятное дело это принято.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 22 мая 2018, 19:08

      Плохо что на нее ничего не купишь кроме билета в маршрутке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 22 мая 2018, 18:58

      А по окончании чемпионата - еще одна: за победу над английскими болельщиками.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 мая 2018, 18:35

      очень бы неплохо на память заполучить, но думаю вряд ли получиться)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3120

      erma > OfaZavr 22 мая 2018, 19:00

      Разве не слышал - будут раздавать на память перед финалом Россия-Бразилия у входа в Лужники.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > erma 22 мая 2018, 19:03

      не знал, думал что будет выпущена в народ но небольшим тиражом, поэтому редко кому достанется.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > erma 22 мая 2018, 19:04

      кстати написано же 20 миллионов экземпляров, их же все не раздашь перед стадионом, может все же в народ выпустят?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3120

      erma > OfaZavr 22 мая 2018, 20:02

      Главное - финал Россия-Бразилия, а купюру я готов пожертвовать

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > erma 22 мая 2018, 20:04

      ну при таком раскладе думаю многие многое пожертвовали бы)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 мая 2018, 17:41

      жаль до нас не дойдёт эта банкнота те кто проживает за Уралом может и не увидит её в глаза

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 мая 2018, 13:14

      Бутылку водки не купишь, а какая дорогая купюра!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      Ilya Lapsin 22 мая 2018, 13:14

      Это очень круто.Наверно не все достанется .

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11