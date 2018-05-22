К ЧМ-2018 выпустили специальную банкноту в 100 рублей

Центробанк России выпустил специальную банкноту номиналом 100 рублей к чемпионату мира-2018, которая стала первой полимерной купюрой в РФ.

«Художественная композиция лицевой стороны банкноты символизирует преемственность поколений: мальчик мечтает повторить достижения великих футболистов, таких как вратарь Лев Яшин, имя которого вписано в историю мирового футбола. На оборотной стороне изображен летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором выделяется карта России. Ниже – названия городов, в которых пройдут матчи чемпионата», – говорится в сообщении Центробанка РФ.

Также на купюру нанесены логотип и эмблема мундиаля, которые можно увидеть только в ультрафиолетовом свете.

Памятная банкнота будет выпущена тиражом около 20 миллионов экземпляров.