К ЧМ-2018 выпустили специальную банкноту в 100 рублей

очень удобно для иностранцев давать чаевые. У нас это не принято, но они привыкли к этому. 500 рублей много. а вот 100 нормально. около $2.. нормальные чаевые за открытую кем-то дверь такси в америке
Центробанк России выпустил специальную банкноту номиналом 100 рублей к чемпионату мира-2018, которая стала первой полимерной купюрой в РФ.
«Художественная композиция лицевой стороны банкноты символизирует преемственность поколений: мальчик мечтает повторить достижения великих футболистов, таких как вратарь Лев Яшин, имя которого вписано в историю мирового футбола. На оборотной стороне изображен летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором выделяется карта России. Ниже – названия городов, в которых пройдут матчи чемпионата», – говорится в сообщении Центробанка РФ.
Также на купюру нанесены логотип и эмблема мундиаля, которые можно увидеть только в ультрафиолетовом свете.
Памятная банкнота будет выпущена тиражом около 20 миллионов экземпляров.
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— Никита Одинцов (@NikitaOdintsov) 22 мая 2018 г.