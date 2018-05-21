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  • Смолов: «В «Динамо» я обижался на Черчесова. Однако потом понял его»

Смолов: «В «Динамо» я обижался на Черчесова. Однако потом понял его»

21 мая 2018, 22:42
4

Форвард «Краснодара» и сборной России Федор Смолов вспомнил о временах выступления за «Динамо». В стане бело-голубых игрок обижался на главного тренера Станислава Черчесова.

«Перестал обижаться на Черчесова, когда уже начал играть в «Краснодаре», забивать, вызываться в сборную. Мы пересеклись, состоялся разговор, в котором он мне объяснил, почему принял такое решение.

И я с ним полностью согласен, потому что он мне говорит: «Слушай, на тот момент Александр Кокорин – основной игрок сборной – в такой форме и Кевин Кураньи. При том что ты до этого не забивал, ты молодой и на равных конкурировать ты не мог».

И по прошествии времени я с ним согласен полностью, потому что это была правда, хоть она мне и не понравилась», – заявил Смолов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Смолов сказал, что рассчитывает летом покинуть РФПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Россия Смолов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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Shotlandets86
1526938030
Поздно ты, Федька, за голову взялся. Так и не увидел я Динамовское нападение в атаке сборной.
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Жёлто-синий
1526964454
Да бывали времена, года 3 не забивал)
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val-berezko
1526967786
Федя правильно понял-форвард то в сорной один ты. Успехов на ЧМ!
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tesch
1526978220
Повзрослел значит.
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