Смолов: «В «Динамо» я обижался на Черчесова. Однако потом понял его»

Форвард «Краснодара» и сборной России Федор Смолов вспомнил о временах выступления за «Динамо». В стане бело-голубых игрок обижался на главного тренера Станислава Черчесова.

«Перестал обижаться на Черчесова, когда уже начал играть в «Краснодаре», забивать, вызываться в сборную. Мы пересеклись, состоялся разговор, в котором он мне объяснил, почему принял такое решение.

И я с ним полностью согласен, потому что он мне говорит: «Слушай, на тот момент Александр Кокорин – основной игрок сборной – в такой форме и Кевин Кураньи. При том что ты до этого не забивал, ты молодой и на равных конкурировать ты не мог».

И по прошествии времени я с ним согласен полностью, потому что это была правда, хоть она мне и не понравилась», – заявил Смолов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Смолов сказал, что рассчитывает летом покинуть РФПЛ.