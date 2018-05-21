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    Смолов: «В «Динамо» я обижался на Черчесова. Однако потом понял его»

    Форвард «Краснодара» и сборной России Федор Смолов вспомнил о временах выступления за «Динамо». В стане бело-голубых игрок обижался на главного тренера Станислава Черчесова.

    «Перестал обижаться на Черчесова, когда уже начал играть в «Краснодаре», забивать, вызываться в сборную. Мы пересеклись, состоялся разговор, в котором он мне объяснил, почему принял такое решение.

    И я с ним полностью согласен, потому что он мне говорит: «Слушай, на тот момент Александр Кокорин – основной игрок сборной – в такой форме и Кевин Кураньи. При том что ты до этого не забивал, ты молодой и на равных конкурировать ты не мог».

    И по прошествии времени я с ним согласен полностью, потому что это была правда, хоть она мне и не понравилась», – заявил Смолов в эфире телеканала «Россия 24».

    Ранее Смолов сказал, что рассчитывает летом покинуть РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2018 22:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8757

      tesch 22 мая 2018, 11:37

      Повзрослел значит.

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 22 мая 2018, 08:43

      Федя правильно понял-форвард то в сорной один ты. Успехов на ЧМ!

      0
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 22 мая 2018, 07:47

      Да бывали времена, года 3 не забивал)

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 22 мая 2018, 00:27

      Поздно ты, Федька, за голову взялся. Так и не увидел я Динамовское нападение в атаке сборной.

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