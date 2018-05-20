Абрамович не смог посетить финал Кубка Англии из-за того, что ему не продлили британскую визу

Российский владелец «Челси» Роман Абрамович не смог присутствовать на финальном матче Кубка Англии между синими и «Манчестер Юнайтед» (1:0). Как информирует The Bell, причиной этого стало просроченная британская виза.

Предыдущая виза 51-летнего бизнесмена истекла более трех недель назад, а новую ему пока не выдали.

В окружении Абрамовича рассказали, что власти Великобритании продолжают рассматривать документы и официального отказа бизнесмен не получал.

В марте этого года стало известно, что британское правительство может конфисковать имущество Абрамовича из-за дела по отравлению экс-разведчика и сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.