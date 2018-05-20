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    Абрамович не смог посетить финал Кубка Англии из-за того, что ему не продлили британскую визу

    Российский владелец «Челси» Роман Абрамович не смог присутствовать на финальном матче Кубка Англии между синими и «Манчестер Юнайтед» (1:0). Как информирует The Bell, причиной этого стало просроченная британская виза.

    Предыдущая виза 51-летнего бизнесмена истекла более трех недель назад, а новую ему пока не выдали.

    В окружении Абрамовича рассказали, что власти Великобритании продолжают рассматривать документы и официального отказа бизнесмен не получал.

    В марте этого года стало известно, что британское правительство может конфисковать имущество Абрамовича из-за дела по отравлению экс-разведчика и сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.05.2018 17:13
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 5 января 2019, 15:08

      Лобзик в руки и чистить просеку для нового стадиона "Чукотка Юнайтед" на просторах на просторах Чукотки.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 3 января 2019, 15:06

      Несчастный миллиардер..............)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 3 января 2019, 15:05

      Хоть где-то есть справедливость!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 20 мая 2018, 18:28

      Анадырьский "Челси" впервые в своей истории выиграл Межконтинентальный Кубок победив в финале,который проходил на стотысячном стадионе АнаФишт,сразу две команды...
      таки одну,на случай протэста..

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 мая 2018, 18:23

      Большинство россиян смотрели матч по телеку. Миллиардер Абрамович тоже. Россия - страна равных возможностей!

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 мая 2018, 17:58

      рома вали с этого гадюшника эта змея старуха мей покоя теперь не даст

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > KLIM777 20 мая 2018, 18:27

      ну сам знаешь тут пакостить нельзя поэтому имя с маленькой буковки написано

      2
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      Рейтинг: +527

      трениришко 20 мая 2018, 17:50

      забирай челси и в сочи, пусть сосут на своем острове

      4
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 20 мая 2018, 17:30

      Дибилойдное,марионеточное правительство в Англии!!!!Им клуб подняли с колен до мирового уровня,а они там что то арестовывать хотят по указу пенса Трампа!!!

      -1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 20 мая 2018, 17:23

      На работу ему надо лететь в Анадырь.

      8
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > vitvik 20 мая 2018, 18:45

      На работу или на работЫ?;)

      0
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