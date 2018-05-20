Президент «ПСЖ»: «Ведем ли мы переговоры с Буффоном? Наш номер один – Ареола»

Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи прокомментировал информацию, что его клуб ведет переговоры с итальянским вратарем Джанлуиджи Буффоном, для которого завершившийся сезон стал последним в «Ювентусе».

«Думаю, все клубы хотели бы заполучить такого голкипера. Однако наш номер один – Альфонсе Ареола, и он останется им и в следующем сезоне», – сказал функционер.

Буффон играл в Турине с 2001 года.

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