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  • Моуринью: «Представляю, что люди сказали бы, играй «МЮ» так же, как «Челси» сегодня»

Моуринью: «Представляю, что люди сказали бы, играй «МЮ» так же, как «Челси» сегодня»

20 мая 2018, 00:45
12

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в финальном матче Кубка Англии против «Челси» (0:1).

«Любопытно, что скажут или напишут люди об этом матче. Представляю, что они написали бы, играй моя команда, как «Челси». Мне довольно любопытно.

В «Челси» работают не глупые люди. Они знали, что мы будем играть без Лукаку и Феллаини, поэтому поставили восемь или девять игроков перед штрафной. Они знали, что будут доминировать в прямолинейном футболе. Мы пробовали другие способы, но у них была слишком плотная группа игроков.

Де Хеа прикасался к мячу только один раз, когда вытаскивал мяч из сетки. Это картина игры», – сказал Моуринью.

Моуринью: «Поздравляю «Челси» с победой. Но не думаю, что они заслужили ее»

Источник: BBC
Англия. Кубок Манчестер Юнайтед Челси Моуринью Жозе
Комментарии (12)
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Федя Кабак
1526767184
Мля...ну началось..отговорочки! Просрал, признай!
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АИН-27
1526768227
Не помню я, чтобы Маур признал и разложил по полочкам свое поражение. Видимо, он хотел еще пару пропустить? Да ясное дело, если Челси на 5 месте, что за единственный трофей будут играть максимально прагматично. Что мешало МЮ также прагматично переиграть - никто не знает. Пока его автобус приносил трофеи в других клубах, Маур не говорил о тактике или красоте игры.
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insider_retro
1526768587
Комментарий про не глупых людей, которые доминировали, доминировали и додоминировались до обладания КА!.. Картина маслом...))
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Павел Амурский
1526768887
Что за мода ныть при поражении.
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acer2003
1526770554
Моуринью,тренер отличный,но типяра ещё тот((( Синдром нытика гуляет по Европе!
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mutabor0992
1526771322
Хватит ныть.Проиграл будь мужчиной.
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Pourport
1526771955
Поклонись что во втором чистый второй неназначили!Самый позорный сезон за всю историю МЮ наверно!)
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тигрик
1526779414
Кто ты после этого?
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Боцман59rus
1526786277
в этом году финал российского кубка, был интереснее английского, во всяком случае не было нытья переводчиков...
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zigbert
1526832532
Картина ясная - без Лукаку лучше не играть.
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