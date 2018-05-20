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    Моуринью: «Представляю, что люди сказали бы, играй «МЮ» так же, как «Челси» сегодня»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в финальном матче Кубка Англии против «Челси» (0:1).

    «Любопытно, что скажут или напишут люди об этом матче. Представляю, что они написали бы, играй моя команда, как «Челси». Мне довольно любопытно.

    В «Челси» работают не глупые люди. Они знали, что мы будем играть без Лукаку и Феллаини, поэтому поставили восемь или девять игроков перед штрафной. Они знали, что будут доминировать в прямолинейном футболе. Мы пробовали другие способы, но у них была слишком плотная группа игроков.

    Де Хеа прикасался к мячу только один раз, когда вытаскивал мяч из сетки. Это картина игры», – сказал Моуринью.

    Моуринью: «Поздравляю «Челси» с победой. Но не думаю, что они заслужили ее»

    Источник: BBC

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    20.05.2018 00:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2018, 19:30

      победителей не судят, для достижения целей все средства хороши, а Мауру просто обидно)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 20 мая 2018, 19:08

      Картина ясная - без Лукаку лучше не играть.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 20 мая 2018, 06:17

      в этом году финал российского кубка, был интереснее английского, во всяком случае не было нытья переводчиков...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +806

      тигрик 20 мая 2018, 04:23

      Кто ты после этого?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 20 мая 2018, 02:19

      Поклонись что во втором чистый второй неназначили!Самый позорный сезон за всю историю МЮ наверно!)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 20 мая 2018, 02:08

      Хватит ныть.Проиграл будь мужчиной.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 20 мая 2018, 02:00

      Люди бы тоже самое сказали, играли 2 автобуса, выпинывая мяч от ворот до ворот.

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 20 мая 2018, 01:55

      Моуринью,тренер отличный,но типяра ещё тот(((
      Синдром нытика гуляет по Европе!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 20 мая 2018, 01:28

      Что за мода ныть при поражении.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 20 мая 2018, 01:23

      Комментарий про не глупых людей, которые доминировали, доминировали и додоминировались до обладания КА!.. Картина маслом...))

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