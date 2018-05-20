Моуринью: «Представляю, что люди сказали бы, играй «МЮ» так же, как «Челси» сегодня»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в финальном матче Кубка Англии против «Челси» (0:1).

«Любопытно, что скажут или напишут люди об этом матче. Представляю, что они написали бы, играй моя команда, как «Челси». Мне довольно любопытно.

В «Челси» работают не глупые люди. Они знали, что мы будем играть без Лукаку и Феллаини, поэтому поставили восемь или девять игроков перед штрафной. Они знали, что будут доминировать в прямолинейном футболе. Мы пробовали другие способы, но у них была слишком плотная группа игроков.

Де Хеа прикасался к мячу только один раз, когда вытаскивал мяч из сетки. Это картина игры», – сказал Моуринью.

Моуринью: «Поздравляю «Челси» с победой. Но не думаю, что они заслужили ее»