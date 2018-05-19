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    Конте: «Победа в Кубке Англии принесла мне больше удовлетворения, чем прошлые победы»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу в финальном матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:0).

    «Когда побеждаешь в каждом сезоне (не забывайте, что я раньше побеждал в каждом сезоне) такие выступления, как в этом году, могут создать для тебя проблемы. В такие сезоны у тебя появляется много вопросов к себе.

    Но я считаю, что в этом сезоне, в этом сложном сезоне, я доказал, что являюсь последовательным победителем. Это правда. Победа в таком сезоне приносит мне больше удовлетворения, чем прошлые трофеи», – сказал Конте.

    Моуринью: «Поздравляю «Челси» с победой. Но не думаю, что они заслужили ее»

    Источник: BBC

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    19.05.2018 22:33
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