Конте: «Победа в Кубке Англии принесла мне больше удовлетворения, чем прошлые победы»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу в финальном матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Когда побеждаешь в каждом сезоне (не забывайте, что я раньше побеждал в каждом сезоне) такие выступления, как в этом году, могут создать для тебя проблемы. В такие сезоны у тебя появляется много вопросов к себе.

Но я считаю, что в этом сезоне, в этом сложном сезоне, я доказал, что являюсь последовательным победителем. Это правда. Победа в таком сезоне приносит мне больше удовлетворения, чем прошлые трофеи», – сказал Конте.

Моуринью: «Поздравляю «Челси» с победой. Но не думаю, что они заслужили ее»