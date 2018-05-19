Директор «Ювентуса»: «Если Буффон продолжит карьеру, «ПСЖ» будет бороться за него»

Исполнительный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта поделился мнением о будущем голкипера Джанлуиджи Буффона. Сегодня игрок провел последний матч за «Ювентус».

«Это праздничный день. Чемпион покидает нас. Но мы называем его чемпионом не только за заслуги на поле. Это намного выше.

Джанлуиджи будет выбирать между местом за столом и продолжением карьеры игрока. Если он выберет второе, то «ПСЖ» будет бороться за него», – сказал Маротта.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» намерен сделать Буффона капитаном команды.

Прощальная замена Буффона, от которой хочется рыдать