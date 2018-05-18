«ПСЖ» предлагает Буффону 8 миллионов в год и капитанскую повязку

Стали известны подробности возможного перехода голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона в «ПСЖ».

Парижане предлагают 40-летнему футболисту двухлетний контракт с зарплатой 8 миллионов евро за сезон и повязку капитана команды.

В настоящее время капитаном «ПСЖ» является центральный защитник Тиаго Силва, выступающий за столичный клуб с 2012 года.

Ранее стало известно, что по завершении текущего сезона Буффон покинет «Ювентус», в котором провел 17 лет.