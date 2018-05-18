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    «ПСЖ» предлагает Буффону 8 миллионов в год и капитанскую повязку

    Стали известны подробности возможного перехода голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона в «ПСЖ».

    Парижане предлагают 40-летнему футболисту двухлетний контракт с зарплатой 8 миллионов евро за сезон и повязку капитана команды.

    В настоящее время капитаном «ПСЖ» является центральный защитник Тиаго Силва, выступающий за столичный клуб с 2012 года.

    Ранее стало известно, что по завершении текущего сезона Буффон покинет «Ювентус», в котором провел 17 лет.

    Источник: Football Italia

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    18.05.2018 17:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 18 мая 2018, 20:54

      а вот где здесь спортивный интерес для клуба?
      пиар ход да,но имея два хороших вратаря тратить столько на зарплату пусть и легендарному,но уже от игравшему свое игроку это глупость

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 18 мая 2018, 18:03

      удачи)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 18 мая 2018, 17:33

      И сразу ещё должность играющего тренера добавьте для полного комплекта

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 18 мая 2018, 17:20

      Ливерпуль будет поинтереснее)И чемпионат намного сложнее

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