Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу в чемпионате Италии.

«Команда провела вдающийся сезон, побеждать – всегда приятно.

На протяжении года мы сражались с «Наполи», снимаю шляпу перед ними, но мы – лучшие. Некорректно критиковать команду, которая выигрывала все в Италии на протяжении семи лет и была близка к победе в еврокубках.

В Серии А всегда побеждает лучший. И последние семь лет «Ювентус» оставался лучшим. Имена игроков этой команды будут вписаны в историю», – сказал Аллегри.

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