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    Аллегри – о победе в Серии А: «Снимаю шляпу перед «Наполи», но мы – лучшие»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу в чемпионате Италии.

    «Команда провела вдающийся сезон, побеждать – всегда приятно.

    На протяжении года мы сражались с «Наполи», снимаю шляпу перед ними, но мы – лучшие. Некорректно критиковать команду, которая выигрывала все в Италии на протяжении семи лет и была близка к победе в еврокубках.

    В Серии А всегда побеждает лучший. И последние семь лет «Ювентус» оставался лучшим. Имена игроков этой команды будут вписаны в историю», – сказал Аллегри.

    Прощальная замена Буффона, от которой хочется рыдать

    Источник: Football Italia

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    19.05.2018 19:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2018, 19:14

      Наполи бились почти до последнего но Юве все равно не отдал своего полностью заслуженного чемпионства)

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 20 мая 2018, 02:04

      Была достойная и захватывающая борьба между Юве и Наполи,первые оказались сильнее!
      С победой,Юве и Буффон!!!

      1
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      Рейтинг: +833

      Sola 19 мая 2018, 23:10

      Жаль Наполи.

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      Рейтинг: +100729

      zigbert 19 мая 2018, 21:17

      Конечно вся радость победы усиливается, если она добыта в упорной и трудной борьбе. Ювентус штампует победы с завидным постоянством ,но это не умаляет достоинства тренера и игроков.

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      Ответить
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 19 мая 2018, 20:33

      Ювентус ,Бавария,ПСЖ -это чемпионы!!! И в следуещем году всё будет также ! Не интересно.... Нет конкункурентов -нет кубка Лиги Чемпионов!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 19 мая 2018, 20:11

      Чемпионат с двойным дном, в котором кроме футбола в чистом виде, верховодит семейственное влияние... Что больше определяет достижение результатов, - это не из области видимого болельщикам и СМИ...
      И тем не менее, результат уважаем и впечатляет!..

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