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    Мутко рассказал о премиальных для игроков сборной России на ЧМ-2018

    Член исполкома РФС Виталий Мутко сообщил, что футболисты сборной России не будут получать премиальные за отдельные матчи на чемпионате мира-2018. Игроки смогут рассчитывать на призовой фонд только от ФИФА.

    «Сказал футболистам следующее: все, что вы заработаете – все ваше. Никаких выплат за каждый матч, за каждый выход. У нас есть такой принцип: есть призовой фонд, который зарабатывается, который платит ФИФА.

    Есть 30%, которые удерживаются на организацию, содержание, перелеты, фонд солидарности для детского футбола, а есть то, что ребята зарабатывают.

    Никаких прежних времен после моего прошлого ухода… Чтобы потом иметь кредиторскую задолженность под два миллиарда (рублей), когда у тебя в бюджете 120% премиальных и даже нет дохода. На эту тему ребята вообще не поднимают вопросы», — сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    18.05.2018 22:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 19 мая 2018, 01:25

      что то раскудахтался опять

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 19 мая 2018, 00:45

      Ты не имеешь права публично высказываться, помойка

      2
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