Мутко рассказал о премиальных для игроков сборной России на ЧМ-2018

Член исполкома РФС Виталий Мутко сообщил, что футболисты сборной России не будут получать премиальные за отдельные матчи на чемпионате мира-2018. Игроки смогут рассчитывать на призовой фонд только от ФИФА.

«Сказал футболистам следующее: все, что вы заработаете – все ваше. Никаких выплат за каждый матч, за каждый выход. У нас есть такой принцип: есть призовой фонд, который зарабатывается, который платит ФИФА.

Есть 30%, которые удерживаются на организацию, содержание, перелеты, фонд солидарности для детского футбола, а есть то, что ребята зарабатывают.

Никаких прежних времен после моего прошлого ухода… Чтобы потом иметь кредиторскую задолженность под два миллиарда (рублей), когда у тебя в бюджете 120% премиальных и даже нет дохода. На эту тему ребята вообще не поднимают вопросы», — сказал Мутко.