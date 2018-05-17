Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Защитник «Марселя» Рами: «Мы были очень далеки от победы в финале»

    Защитник «Марселя» Адиль Рами назвал поворотный момент, который решил исход финального матча Лиги Европы с «Атлетико».

    «Первый гол, который мы пропустили, стал поворотным моментом. До этого мы создали много проблем их обороне. Теперь самое важное – извлечь уроки из этого матча, чтобы двигаться вперед.

    Мы были очень далеки от того, чтобы сделать последний шаг, хотя бились изо всех сил. Нам не хватило опыта. Против такой команды ты не должен пытаться играть в футбол. Нужно использовать длинные и высокие передачи и действовать на подборе. Когда ты пытаешься комбинировать и теряешь мяч против такого соперника, у тебя проблемы», – сказал Рами.

    Финальный матч Лиги Европы «Марсель» – «Атлетико» завершился со счетом 0:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Над слезами Пайета все смеются. Ему припомнили травму Роналду

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.05.2018 09:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 мая 2018, 09:56

      Да, уровни совсем разные! Атлетико это суперклуб мирового масштаба!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11