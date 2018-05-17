Защитник «Марселя» Рами: «Мы были очень далеки от победы в финале»

Защитник «Марселя» Адиль Рами назвал поворотный момент, который решил исход финального матча Лиги Европы с «Атлетико».

«Первый гол, который мы пропустили, стал поворотным моментом. До этого мы создали много проблем их обороне. Теперь самое важное – извлечь уроки из этого матча, чтобы двигаться вперед.

Мы были очень далеки от того, чтобы сделать последний шаг, хотя бились изо всех сил. Нам не хватило опыта. Против такой команды ты не должен пытаться играть в футбол. Нужно использовать длинные и высокие передачи и действовать на подборе. Когда ты пытаешься комбинировать и теряешь мяч против такого соперника, у тебя проблемы», – сказал Рами.

Финальный матч Лиги Европы «Марсель» – «Атлетико» завершился со счетом 0:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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