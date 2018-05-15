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    Глава МИД Украины: «Призываю наших граждан не ехать в Россию на ЧМ-2018»

    Глава МИД Украины Павел Климкин на официальной странице ведомства в твиттере выступил с обращением в адрес граждан страны, в котором призвал их не ехать на чемпионат мира-2018.

    «Призываю всех украинцев не ехать в Россию на чемпионат мира-2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена», – говорится в сообщении.

    Государственная погранслужба Украины ранее также порекомендовала своим гражданам не посещать мировое первенство России из-за риска вербовки. В свою очередь, группа депутатов Верховной рады выдвинула предложение о запрете показа мундиаля-2018 в стране во избежание популяризации в Украине страны-агрессора.

    Источник: Twitter

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    15.05.2018 13:31
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 17 мая 2018, 06:25

      да это обычные дела для политиков. Тема "против России" - самый лучший вариант заработать себе политическую силу, "подлизать" высшему руководству и т.д. Сказал что-то против России - молодец, "наш человек" и т.д.
      Адекватные украинцы таких все равно не воспринимают серьезно и сами решат, ехать им или нет

      0
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 22:20

      Кому ЧМ2018 интересен - приедут и слушать никого не будут.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2018, 18:15

      да пусть уже делают что хотят, вообще без разницы.

      4
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      Рейтинг: +722

      Urry 15 мая 2018, 17:49

      их поездки оплачиваться не будут

      0
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 15 мая 2018, 17:44

      Когда Окраине нужны херои - ПИС ДА рожает дураков. В данном случае главу мид. с ипалом обделенным интеллектом!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 15 мая 2018, 16:54

      Нормальные и без чемпионата едут. Вон поезд полный приходит. а этот придурок под англичан решил покосить, хорошо еще не сказал что тут медведи по улицам ходят..

      0
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      Рейтинг: +621

      Кирпичный 15 мая 2018, 16:50

      Нужно салом запасаться, буду хохлов вербовать.

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Кирпичный 16 мая 2018, 01:13

      И горилкой...

      0
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      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 15 мая 2018, 16:42

      Сам и не едь, а адекватных болельщиков всегда будем рады видеть))

      1
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      Рейтинг: +254

      fabio_c 15 мая 2018, 15:41

      как говорится, "не съем, так понадкусываю". давай, бомби ещё

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      Рейтинг: +1154

      Стаz 15 мая 2018, 15:35

      Он когда это произносил,руку не вскидывал в Римском приветствии?

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