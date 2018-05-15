Глава МИД Украины: «Призываю наших граждан не ехать в Россию на ЧМ-2018»

да это обычные дела для политиков. Тема "против России" - самый лучший вариант заработать себе политическую силу, "подлизать" высшему руководству и т.д. Сказал что-то против России - молодец, "наш человек" и т.д.
Адекватные украинцы таких все равно не воспринимают серьезно и сами решат, ехать им или нет
Глава МИД Украины Павел Климкин на официальной странице ведомства в твиттере выступил с обращением в адрес граждан страны, в котором призвал их не ехать на чемпионат мира-2018.
«Призываю всех украинцев не ехать в Россию на чемпионат мира-2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена», – говорится в сообщении.
Государственная погранслужба Украины ранее также порекомендовала своим гражданам не посещать мировое первенство России из-за риска вербовки. В свою очередь, группа депутатов Верховной рады выдвинула предложение о запрете показа мундиаля-2018 в стране во избежание популяризации в Украине страны-агрессора.