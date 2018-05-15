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  • Глава МИД Украины: «Призываю наших граждан не ехать в Россию на ЧМ-2018»

Глава МИД Украины: «Призываю наших граждан не ехать в Россию на ЧМ-2018»

15 мая 2018, 13:31
33

Глава МИД Украины Павел Климкин на официальной странице ведомства в твиттере выступил с обращением в адрес граждан страны, в котором призвал их не ехать на чемпионат мира-2018.

«Призываю всех украинцев не ехать в Россию на чемпионат мира-2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена», – говорится в сообщении.

Государственная погранслужба Украины ранее также порекомендовала своим гражданам не посещать мировое первенство России из-за риска вербовки. В свою очередь, группа депутатов Верховной рады выдвинула предложение о запрете показа мундиаля-2018 в стране во избежание популяризации в Украине страны-агрессора.

Источник: Twitter
Чемпионат мира
Комментарии (33)
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СЛЭЙК
1526380392
да пошел ты накуй климкин долбоящер, никаких провокаций не готовится, всем насрать
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vavilon69
1526380593
Что они там курят на Окраине РОССИИ ????
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С-Пб on-line
1526380742
всем по х уй на вас
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Shogun
1526380765
Половина Украины живет в России дебил
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insider_retro
1526381785
Уровень заявлений и обоснований впечатляет!..)) Но не хватает перчинки и изюминки - как-то пресно и предсказуемо...))
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FCZenit is Ivanovo
1526382399
Да тебе точно нет дороги в Россию, а нормальным гражданам нечего боятся на чемпионате Мира в России
Ответить
Ara Raisovich
1526382978
И этот муфлон родился и учился в России, тварь неблагодарная.
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Axe111
1526385838
Нормальные обычные украинцы приедут в любом случае.А идиоты подобные автору сия заявления в России н.а.х. не снились
Ответить
OfaZavr
1526397337
да пусть уже делают что хотят, вообще без разницы.
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zigbert
1526412034
Кому ЧМ2018 интересен - приедут и слушать никого не будут.
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