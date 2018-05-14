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  • Семак: «Просто пообщались с руководством «Зенита». Знаю, что вхожу в сферу интересов клуба»

Семак: «Просто пообщались с руководством «Зенита». Знаю, что вхожу в сферу интересов клуба»

14 мая 2018, 22:24
7

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о посещении совета директоров «Зенита». Специалист может возглавить петербургский клуб.

– С какой целью вы посетили совет директоров «Зенита»?

– Пообщаться. Мы встретились с руководством «Зенита», поговорили. Я знаю, что вхожу в сферу интересов этого клуба.

– Вы находились там полтора часа. Представляли план развития клуба?

– Нет-нет. Просто пообщались.

– Вы еще не утверждены в должности?

– Пока еще далеко до этого.

– Когда будет следующая встреча?

– Все зависит от руководства «Зенита».

Кто будет новым тренером «Зенита»? Сейчас разберемся

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Семак Сергей
Комментарии (7)
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Вомбат
1526326365
Сампаоли и Сарри авгиевы конюшни разгребать не поедут. Семака не допустит Фурсенко, который вместо того чтобы застрелиться после того, что он наговорил делает морду кирпичом и остается. Значит что, Гальярдо? То есть спуск в следуюшем сезоне еще ниже. Его Ривер Плэйт кажется в Аргентине десятый, будучи первым по бюджету. Зато Паредес, Ригони и Дриусси помнят его как отличного коуча, который не донимал их какими-то требованиями, и будут просто безумно рады. А ведь именно это - ублажить наших партнеров "оттуда" - и является истинной целью всех наших Фурсенко. И не только в футболе.
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Zenmaster
1526330340
Это уже интересно ... !!!
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FanatSerj
1526331725
надеюсь это самое руководство как всегда выберет путь максимальных трат, а под них Семак совсем не подходит и он хоть Уфу в групповую стадию ЛЕ протащить успеет.
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Almazovich
1526333349
У Семака и в Уфе все хорошо. Пусть попробует поиграть в Лиге Европы с Уфой.
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ALEX ML
1526340364
Серёге бы из принципа бабла запросить, что бы аж баблотыры газовые крякнули))))
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Александ1982
1526360834
Сергей остался бы лучше в Уфе еще год!!!так хорошо построил игру в команде!тем более ЛЕ !!
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