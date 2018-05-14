Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семак: «Просто пообщались с руководством «Зенита». Знаю, что вхожу в сферу интересов клуба»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о посещении совета директоров «Зенита». Специалист может возглавить петербургский клуб.

    – С какой целью вы посетили совет директоров «Зенита»?

    – Пообщаться. Мы встретились с руководством «Зенита», поговорили. Я знаю, что вхожу в сферу интересов этого клуба.

    – Вы находились там полтора часа. Представляли план развития клуба?

    – Нет-нет. Просто пообщались.

    – Вы еще не утверждены в должности?

    – Пока еще далеко до этого.

    – Когда будет следующая встреча?

    – Все зависит от руководства «Зенита».

    Кто будет новым тренером «Зенита»? Сейчас разберемся

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.05.2018 22:24
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 15 мая 2018, 08:07

      Сергей остался бы лучше в Уфе еще год!!!так хорошо построил игру в команде!тем более ЛЕ !!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 15 мая 2018, 02:26

      Серёге бы из принципа бабла запросить, что бы аж баблотыры газовые крякнули))))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 15 мая 2018, 00:29

      У Семака и в Уфе все хорошо. Пусть попробует поиграть в Лиге Европы с Уфой.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 мая 2018, 00:02

      надеюсь это самое руководство как всегда выберет путь максимальных трат, а под них Семак совсем не подходит и он хоть Уфу в групповую стадию ЛЕ протащить успеет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 14 мая 2018, 23:39

      Это уже интересно ... !!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Zenmaster 14 мая 2018, 23:41

      что именно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12332

      Вомбат 14 мая 2018, 22:32

      Сампаоли и Сарри авгиевы конюшни разгребать не поедут. Семака не допустит Фурсенко, который вместо того чтобы застрелиться после того, что он наговорил делает морду кирпичом и остается. Значит что, Гальярдо? То есть спуск в следуюшем сезоне еще ниже. Его Ривер Плэйт кажется в Аргентине десятый, будучи первым по бюджету. Зато Паредес, Ригони и Дриусси помнят его как отличного коуча, который не донимал их какими-то требованиями, и будут просто безумно рады. А ведь именно это - ублажить наших партнеров "оттуда" - и является истинной целью всех наших Фурсенко. И не только в футболе.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11