Семак: «Просто пообщались с руководством «Зенита». Знаю, что вхожу в сферу интересов клуба»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о посещении совета директоров «Зенита». Специалист может возглавить петербургский клуб.

– С какой целью вы посетили совет директоров «Зенита»?

– Пообщаться. Мы встретились с руководством «Зенита», поговорили. Я знаю, что вхожу в сферу интересов этого клуба.

– Вы находились там полтора часа. Представляли план развития клуба?

– Нет-нет. Просто пообщались.

– Вы еще не утверждены в должности?

– Пока еще далеко до этого.

– Когда будет следующая встреча?

– Все зависит от руководства «Зенита».

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