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  • Сенников: «Салах у Египта один, а в сборной России – 11 сильных парней»

Сенников: «Салах у Египта один, а в сборной России – 11 сильных парней»

14 мая 2018, 13:16
21

Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников оценил шансы команды Станислава Черчесова на домашнем чемпионате мира.

«Мы все ждeм, что наша сборная пройдeт барьер группового этапа, как минимум выйдет в 1/8 финала, и если удастся сделать это с первого места, то у нас есть очень хорошие шансы.

Понятно, если попадeм на Испанию, то будет очень сложно, но можно сделать чудо. Мы играем дома, и с помощью поддержки наших болельщиков, как говорится, русские готовы на многое.

Салах один, а у нас 11 сильных парней в сборной, которые на данный момент по уровню не уступают точно сборной Египта», — сказал Сенников.

Помимо Египта, соперниками россиян по группе А стали команды Уругвая и Саудовской Аравии.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Ливерпуль Египет Салах Мохамед
Комментарии (21)
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acer2003
1526293963
Ну,что же Все за мечтатели!(( Они уже прошли и настраиваются на Испанию... Нет слов
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Dmitrii Darian
1526294475
Объективно! Салах возит и забивает в ЛЧ и в АПЛ) Кто из сильных парней возит в ЛЧ и АПЛ??!! Ну хотя бы просто играет там... Саламыч, имей совесть.
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The_Enot
1526295197
" можно сделать чудо" Вот это о нашем футболе, другие играют за счет мастерства, классности игроков. Мы же все чудес ждем.
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С-Пб on-line
1526295238
Сильные - не значит умеющие играть в футбол
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Asbjorn
1526295453
По сборной давно ясно все,Салах может и один всю нашу оьорону накрутить
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vladimir-7
1526296230
Сенников сам в сказки верит и нам их рассказывает.
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life85
1526296284
Ещё б в футбол играть умели - цены бы им не было...
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panmon
1526298050
У Египта Салах один, а у нас - ниодного... зато есть Заболотный:)
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OfaZavr
1526310581
лишь надежды, лишь мечты....))
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zigbert
1526373798
Надо стараться и отдавать все силы на поле. Способна ли сборная России на это?
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