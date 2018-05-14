Сенников: «Салах у Египта один, а в сборной России – 11 сильных парней»

Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников оценил шансы команды Станислава Черчесова на домашнем чемпионате мира.

«Мы все ждeм, что наша сборная пройдeт барьер группового этапа, как минимум выйдет в 1/8 финала, и если удастся сделать это с первого места, то у нас есть очень хорошие шансы.

Понятно, если попадeм на Испанию, то будет очень сложно, но можно сделать чудо. Мы играем дома, и с помощью поддержки наших болельщиков, как говорится, русские готовы на многое.

Салах один, а у нас 11 сильных парней в сборной, которые на данный момент по уровню не уступают точно сборной Египта», — сказал Сенников.

Помимо Египта, соперниками россиян по группе А стали команды Уругвая и Саудовской Аравии.