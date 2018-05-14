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    Сенников: «Салах у Египта один, а в сборной России – 11 сильных парней»

    Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников оценил шансы команды Станислава Черчесова на домашнем чемпионате мира.

    «Мы все ждeм, что наша сборная пройдeт барьер группового этапа, как минимум выйдет в 1/8 финала, и если удастся сделать это с первого места, то у нас есть очень хорошие шансы.

    Понятно, если попадeм на Испанию, то будет очень сложно, но можно сделать чудо. Мы играем дома, и с помощью поддержки наших болельщиков, как говорится, русские готовы на многое.

    Салах один, а у нас 11 сильных парней в сборной, которые на данный момент по уровню не уступают точно сборной Египта», — сказал Сенников.

    Помимо Египта, соперниками россиян по группе А стали команды Уругвая и Саудовской Аравии.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.05.2018 13:16
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 16 мая 2018, 08:47

      Сила-то есть...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 11:43

      Надо стараться и отдавать все силы на поле. Способна ли сборная России на это?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 мая 2018, 20:24

      какой же сладкий сон он видел

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 14 мая 2018, 20:09

      У нас- не парни, у нас - академики!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 14 мая 2018, 20:05

      Одиннадцать салаг-это много для одного Салаха..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3437

      FRZZ 14 мая 2018, 18:13

      Еще есть Эль-Ненни, тоже парень не промах. )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 мая 2018, 18:09

      лишь надежды, лишь мечты....))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 14 мая 2018, 17:00

      Чудо будет, если из группы выйдут. Не уверен, что победят СА в 1 матче.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 14 мая 2018, 16:40

      Головин, Зобнин, Акинфеев с Дзагоевым и Смоловым по праздникам, Жирков лет семь назад, .... Что-то не получается у меня 11 набрать. Да и вышеперечисленные вместе одного Салаха вряд ли стоят, тк он в финале ЛЧ, а наши в болотный футбол играют.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 14 мая 2018, 16:03

      Про уэльс также говорили!

      2
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