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  • Павлюченко: «Пускай Черчесов тренирует сборную России еще много лет»

Павлюченко: «Пускай Черчесов тренирует сборную России еще много лет»

11 мая 2018, 01:51
12

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о своем отношении к главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову.

Напомним, что форвард и специалист работали вместе в «Спартаке».

«Я знаю Черчесова, для него непринципиально звезда ты или нет. У него свои видение и порядок в команде. Если футболист не будет выполнять требования Черчесова, его не будет в команде. Сейчас самое важное в футболе – это порядок.

Что касается того, верю ли я в Черчесова, то почему нет? Он главный тренер, и я его поддерживаю. Пускай он еще много лет будет тренировать национальную команду, главное, чтобы она показывала результат», — сказал Павлюченко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Павлюченко Роман Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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max74
1526012785
Ты у нас такой дурак по субботам али как ?
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vladimir-7
1526017945
Роман, ты после этого комментария выглядишь как враг для сборной Если ты хотел напомнить Черчесову о себе, то твоя песня в сборной России спета, твоё и Аршавина время прошло, к сожалению.
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VVM1964
1526020712
Полностью поддерживаю , но ГЛАВНОЕ условие не соблюдается " ГЛАВНОЕ, чтобы она показывала РЕЗУЛЬТАТ " , а результат то пока плачевный и не вижу причин для оптимизма .
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OfaZavr
1526021926
а вот с результатом то как раз и не складывается.
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арейская
1526025196
Так значит Рома уверен что результат будет, ну что-же посмотрим...
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val-berezko
1526027771
За месяц до ЧМ сборной нет. Кто может сегодня назвать состав сборной? Никто. Не оправданны ссылки на отсутствие игроков в России. Сегодня у нас нет человека сделавшего сборную. Не говорим о результатах,говорим о стабильном составе. И не дай бог много лет.... Дай бог скорее закончить этот цирк.
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Axe111
1526028127
Без разницы кто её будет тренировать,не поможет никак.Да и Черчесов такого же уровня как сборная
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prezent2017
1526037046
...непринципиально звезда ты или нет... Собираем всякую гниль по сусекам.
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val-berezko
1526038755
Все расширенные составы ,а где основной?
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zigbert
1526054419
Выход из группы и будет тем результатом, на который рассчитывает нынешний состав сборной.
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