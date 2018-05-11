Павлюченко: «Пускай Черчесов тренирует сборную России еще много лет»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о своем отношении к главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову.

Напомним, что форвард и специалист работали вместе в «Спартаке».

«Я знаю Черчесова, для него непринципиально звезда ты или нет. У него свои видение и порядок в команде. Если футболист не будет выполнять требования Черчесова, его не будет в команде. Сейчас самое важное в футболе – это порядок.

Что касается того, верю ли я в Черчесова, то почему нет? Он главный тренер, и я его поддерживаю. Пускай он еще много лет будет тренировать национальную команду, главное, чтобы она показывала результат», — сказал Павлюченко.