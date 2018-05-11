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    Павлюченко: «Пускай Черчесов тренирует сборную России еще много лет»

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о своем отношении к главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову.

    Напомним, что форвард и специалист работали вместе в «Спартаке».

    «Я знаю Черчесова, для него непринципиально звезда ты или нет. У него свои видение и порядок в команде. Если футболист не будет выполнять требования Черчесова, его не будет в команде. Сейчас самое важное в футболе – это порядок.

    Что касается того, верю ли я в Черчесова, то почему нет? Он главный тренер, и я его поддерживаю. Пускай он еще много лет будет тренировать национальную команду, главное, чтобы она показывала результат», — сказал Павлюченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.05.2018 01:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 11 мая 2018, 19:00

      Выход из группы и будет тем результатом, на который рассчитывает нынешний состав сборной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 11 мая 2018, 14:39

      Все расширенные составы ,а где основной?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 мая 2018, 14:10

      ...непринципиально звезда ты или нет... Собираем всякую гниль по сусекам.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 11 мая 2018, 11:42

      Без разницы кто её будет тренировать,не поможет никак.Да и Черчесов такого же уровня как сборная

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 11 мая 2018, 11:36

      За месяц до ЧМ сборной нет. Кто может сегодня назвать состав сборной? Никто.
      Не оправданны ссылки на отсутствие игроков в России. Сегодня у нас нет человека сделавшего сборную. Не говорим о результатах,говорим о стабильном составе. И не дай бог много лет.... Дай бог скорее закончить этот цирк.

      1
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      Рейтинг: +46

      kirya088 11 мая 2018, 11:12

      Исчезли питерские парни - исчезла сборная

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 мая 2018, 10:53

      Так значит Рома уверен что результат будет, ну что-же посмотрим...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 мая 2018, 09:58

      а вот с результатом то как раз и не складывается.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 мая 2018, 08:52

      Роман, ты после этого комментария выглядишь как враг для
      сборной Если ты хотел напомнить Черчесову о себе, то твоя песня в сборной России спета, твоё и Аршавина время прошло, к сожалению.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2077

      upiter622 11 мая 2018, 08:34

      Если футболист не будет выполнять требования Черчесова, его не будет в команде!

      Вот это да!!!Значит все требования в последних играх выполнялись?

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